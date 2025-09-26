Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın, atık arıtma sistemini devre dışı bırakarak sanayi atıklarını dereye boşalttığı belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıkarılan olay sonrası işletme hakkında yasal süreç başlatıldı.
Gece saatlerinde tespit edildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Hacırahmanlı Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde, fabrikanın gece saatlerinde arıtma tesisini kapatarak çektiği kaçak hat üzerinden atıkları dereye akıttığı saptandı.
İklim zabıtası ve jandarma harekete geçti
Kaçak deşarjın belirlenmesi üzerine İklim Zabıtası ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. Nöbetçi savcılığın talimatıyla ilgili kurumlara bilgi verildi ve gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Denetimler sürecek
Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye zarar veren uygulamalara karşı mücadelesini sürdürürken, ekiplerin il genelindeki denetimlerinin kesintisiz devam edeceği ifade edildi.