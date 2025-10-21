Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi sakinleri, gece saatlerinde yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle büyük panik yaşadı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katından büyük bir gürültüyle yerinden kopan panellerin sokağa savrulması, mahallede adeta bir kâbus senaryosu yarattı. Çıkan yüksek sesin şiddetiyle uyanan vatandaşlar, ilk anda "deprem oluyor" endişesiyle hızla sokaklara döküldü.

Uçan çatı parçaları otomobillere hasar verdi

Gecenin sessizliğini bozan bu beklenmedik olayda, apartmanın çatısında bulunan büyük paneller hızla aşağı kayarak cadde üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü. Panellerin isabet ettiği üç otomobilde ciddi hasar meydana geldi. Facianın boyutu, panellerin düştüğü saatlerin gece yarısı olması ve caddede yaya trafiğinin olmaması sayesinde can kaybının veya yaralanmanın önüne geçilmiş oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Ekipler hızla müdahale etti: Hasar gören araçlar ve kurtarılan paneller

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdan kopan panellerin bir kısmı, düşerken elektrik veya iletişim tellerine takılı kaldı. İtfaiye ekipleri, sarkarak tehlike arz eden ve tellere takılan diğer panelleri kontrollü bir şekilde indirerek olası ek riskleri ortadan kaldırdı. Meydana gelen bu durum, bina çatılarının dayanıklılığı ve düzenli kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Arapzade Mahallesi sakinleri, yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, çıkan sesin ve hissedilen sarsıntının kendilerine uzun süredir akıllarında olan deprem endişesini yaşattığını dile getirdi. Olayın, maddi hasarla atlatılmış olması tek teselli kaynağı olurken, çatı güvenliğinin şehir planlaması ve yapı denetim süreçlerindeki önemi de bir kez daha belirginleşti. Hasar gören araç sahipleri, gece yarısı yaşadıkları şokun ardından zararlarının tespiti için çalışmalarına başladı.