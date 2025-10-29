Gebze ilçesinde sabah saat 07.00 sularında meydana gelen ve 5 katlı bir binanın tamamen yıkılmasıyla sonuçlanan facianın ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde incelemelerde bulunarak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel durumu kamuoyuyla paylaştı. Vali Aktaş, yıkılan yapının 2012 yılında inşa edildiğini ve 2013 yılında iskan ruhsatını aldığını belirterek, çökmenin kesin nedeninin çok yönlü teknik araştırmalar sonucunda belirleneceğini ifade etti.

Bir aile enkaz altında: "Bir vatandaşımızın sesini aldık"

Vali Aktaş'ın aktardığı bilgilere göre, ne yazık ki enkaz altında bir ailenin tamamının bulunduğu değerlendiriliyor. Anne, baba ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 5 kişinin kurtarılması için AFAD koordinasyonunda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Vali Aktaş, umut veren bir gelişme olarak, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki bir vatandaşın sesini tespit ettiğini ve tüm güçlerini bu kişiye sağ salim ulaşmak için seferber ettiklerini dile getirdi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde 375 personel, 5 özel eğitimli arama köpeği ve zemin altını görüntüleyebilen özel kameralar kullanılıyor. Kocaeli Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatarak bölgede savcı görevlendirmesi yaptı.

Tedbir amaçlı 9 bina boşaltıldı

Yaşanan facianın ardından, çevredeki binaların güvenliği de Valilik tarafından öncelikli olarak ele alındı. Vali Aktaş, arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, olay yerinin yakın çevresinde bulunan 8 binanın ve sonrasında ilave 1 binanın, tamamen tedbiren boşaltılıp mühürlendiğini bildirdi. Toplam 9 binanın tahliye edildiğini belirten Vali Aktaş, bu binalarda şu an için herhangi bir yapısal hasar tespit edilmediğini, ancak risk analizlerinin devam ettiğini ekledi.

Gazetecilerin "çökmeden önce binadan sesler geldiğine dair 112'ye ihbar ulaştı mı?" sorusuna ise Vali Aktaş, dün akşam veya öncesinde 112'ye yıkılan bina ile ilgili herhangi bir çatlama ya da ses şikayetinin ulaşmadığını teyit etti. Ayrıca, bölgedeki başka bir binayla ilgili geçmişte CİMER'e yapılan şikayetlerin o dönemde incelendiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, şu anki tek amaçlarının, tüm imkanları kullanarak enkaz altındaki 5 vatandaşa bir an önce ulaşmak olduğunu yineledi.