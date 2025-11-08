Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan iki katlı bir yapıda tespit edilen ciddi yapısal sorunlar nedeniyle endişe verici anlar yaşandı. İstasyon Mahallesi 1411. Sokak’ta bulunan binanın kolonlarında belirgin çatlaklar oluştuğu ve yapıda gözle görülür bir kayma meydana geldiği tespit edildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine hızla olay yerine gelen yetkili ekipler, yapının derhal tahliye edilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte, binada ikamet eden üç aileden oluşan toplam on bir kişi, güvenlikleri sağlanana kadar geçici olarak akrabalarının yanına yerleşmek zorunda kaldı.

Yapıda kayma tespiti ve önceden yerleştirilen ölçüm cihazı

Olay yerine ulaşan teknik ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı incelemelerde, binanın taşıyıcı sistemlerindeki hasarın boyutları belirlendi. Yapılan kontroller sırasında, risk altındaki bu binaya daha önce olası hareketleri izlemek amacıyla ölçüm cihazı yerleştirildiği de ortaya çıktı. Bu tespit, yapıdaki sorunların yeni olmadığını ve uzun süredir izlendiğini gösteriyor. Kolonlardaki derin çatlaklar ve zemindeki kayma emareleri, binanın yaşam güvenliğini tehdit ettiğini kesinleştirdi. Yapıdaki bu acil risk durumu, yetkililerin derhal tahliye emri vermesini gerektirdi.

Komşu yapı için daha önce yıkım kararı çıkarılmış

Tahliye edilen iki katlı binanın bulunduğu bölgedeki yapılaşma dikkat çekici bir detay içeriyor. Riskli binanın hemen yanında bulunan beş katlı bir başka yapı için yaklaşık iki ay önce zaten yıkım kararı alındığı öğrenildi. Bu bilgi, bölgedeki yapılaşma kalitesine dair soru işaretlerini artırırken, son yaşanan olayla birlikte çevredeki diğer binaların durumu da inceleme altına alındı. Tahliye edilen ailelerin mağduriyetinin giderilmesi ve binanın yıkım sürecinin başlatılması için gerekli resmi işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.