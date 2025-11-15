Aydın’ın Nazilli ilçesinde anne adayları, Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleriyle sağlıklı bir gebelik sürecine ve doğum sonrası döneme bilinçli şekilde hazırlanıyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenlenen eğitimler, yeni gruplarla düzenli olarak devam ediyor.

Gebelikten lohusalığa tüm süreçler ele alınıyor

Eğitimlerde;

gebelikte fizyolojik ve psikolojik değişiklikler,

gebelikte beslenme,

gebelik izlemleri,

gebelik döneminde sık karşılaşılan sorunlar

gibi başlıklar işleniyor.

Anne adaylarına ayrıca normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiği, doğum çantası hazırlığı, lohusalık dönemi yönetimi ve yenidoğanın ilk değerlendirilmesi hakkında bilgi veriliyor.

Yenidoğan bakımı ve taramalar da eğitim kapsamında

Programın içeriğinde; yenidoğana doğum sonrası uygulanan taramalar, aşı ve ilaç bilgileri, yenidoğanın beslenmesi ve bakım süreçleri de yer alıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan annelere katılım belgeleri İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş tarafından verildi.

Müdürlükten açıklama

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerin tüm anne adayları için büyük önem taşıdığı vurgulandı: “Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezimizdeki Gebe Okulumuzda yeni gruplarımızla eğitimlerimiz devam etmektedir. Gebelikten doğuma ve yenidoğan bakımına kadar tüm süreçleri kapsayan eğitimlerimizle anne adaylarını bilinçlendirmeyi sürdürüyoruz.”