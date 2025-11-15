Çorum’dan Didim’e tatile gelen 71 yaşındaki Aslan Arslan, eski köy hayatını özleyince keçi ve tavuk edinip küçük bir üretim düzeni kurdu. Arslan, kendi süt ve sebzesini üreterek daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Tatil için geldi, köy yaşamına geri döndü

Aydın’ın Didim ilçesine Çorum’dan tatile gelen 71 yaşındaki Aslan Arslan, çocukluk ve gençlik yıllarını hayvancılıkla geçirmesinin etkisiyle kısa sürede köy hayatını özledi. Çalışma yaşamı boyunca hayvancılık ve saman ticaretiyle uğraşan Arslan, yaklaşık 10 yıl önce emekli olduktan sonra Didim’e tatil için gelmişti.

Bölgenin havasını ve yaşamını seven Arslan, bir süre dinlendikten sonra boş kalmaktan sıkıldı. Ailesiyle birlikte geri dönmek istemeyen Arslan, yazlık evinin yakınlarında bir arazi satın alarak burada köy yaşamına başladı.

“Keçilerimle daha sağlıklı ve mutluyum”

Emekliliğin en iyi şekilde, kişinin keyif aldığı uğraşlarla değerlendirilebileceğini söyleyen Aslan Arslan, keçi yetiştiriciliğine yeniden başlamasının hayatını değiştirdiğini belirtti: “Didim’e tatil yapmaya gelmiştim ama marketten aldığım süt ve süt ürünlerinde eski tadı bulamayınca kendi üretimime döndüm. Yazlığımın yakınında bir bahçe aldım, ardından birkaç keçi ve tavuk edindim. Şimdi iki keçinin sütüyle tüm ailemizin süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını karşılıyoruz. Meyve ve sebzemi de kendim yetiştiriyorum. Keçilerim sayesinde hayatım yeniden düzene girdi. Gençliğimde ihtiyaçtan yaptığım işi şimdi keyif için yapıyorum.” Arslan, emeklilik döneminde sıkılan herkese doğayla ve hayvanlarla uğraşmayı tavsiye etti.