Gediz Elektrik, İzmir genelinde yürütülecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 12 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, kesintilerin enerji arz güvenliğini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

En geniş kapsamlı kesintilerin Bayındır ve Konak ilçelerinde yaşanacağı ifade edilirken, Karşıyaka, Bornova, Buca, Menemen, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Menderes, Tire ve Balçova ilçelerinde de belirli mahallelerin etkileneceği bildirildi.

Gediz Elektrik, vatandaşlara kesinti süresince elektrikli cihazlarını kapalı tutmaları uyarısında bulunarak, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerjinin güvenli biçimde yeniden verileceğini açıkladı.

Planlı bakım faaliyetlerinin, kasım ayı boyunca kademeli olarak sürdürüleceği ve kesintilerin bölgeler bazında önceden duyurulacağı ifade edildi.

9 Kasım Pazar 2025

BAYINDIR / İZMİR

Turan ( 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. Çoban Sk. Yeni Sk. Turan Köyü İç Yolu Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk )

Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü Dereköy Yolu )

Yeni ( İkinci Dar Sk. Çeşmeli Sk. ÇAYIR YEŞİL SUBAŞI Parmaksız Sk. Namık Kemal Sk. Mezbaha Civarı Sk. Karaca Sk. HANİFE ÖĞRETMEN HALİTBEY GEÇİDİ Gümüş Pala Cd. Gençlik Sk. FABRİKA ARDI 17 Kasım Cd. HALİTBEY Soğan Pazar Sk. Tahtakale Alayhan Sk. Tahtakale Cd. Tahtakale Gç. TÜRKOCAĞI Ulucami Sk. Unkapanı Sk. Uzun Çarşı Sk. Yeni Han Geçidi Sk. Yeni Kahve Sk. Çatal Pazar Sk. Çit Pazarı Sk. İsmail Taşlı İsmailağa Sk. İSTASYON Adnan Menderes Blv. Akyol Cd. Ali Okan Caddesi Atatürk Cd. AYDINOĞLU Bakırhan Cd. Balcı Cd. Baloğlu Sk. BEDESTAN Bedestan Geçidi Sk. Belediye Hanı Cd. Berberler Sk. Ceritoğlu Sk. Cumhuriyet Cd. Ekmekçi Ali Sk. Enstitü Cd. Eski Hallaçlar Sk. Fevzi Paşa Cd. Ömeroğlu Sk. Gazazhane Sk. Gümüş Pala Cd. Gün Pazar Sk. Gün Pazarı Gç. Gündüz Sk. Hasır Pazarı Sk. Karanlık Çarşı Sk. Karapınar Sk. Kavaflar Sk. Kendir Pazar Sk. Ketenköprü Sk. Küçük Sk. Lütfü Paşa Cd. Mektep Cd. Menekşe Sk. Merve Çarşı Sk. Pabuçcular Sk. Pamukpazarı Sk. Paşa Cami Geçidi Sk. Paşa Suyu Sk. Portakal Sk. Sakarya Cd. )

Yusuflu ( YUSUFLU Bayındır Yolu Cin Kulesi Cin Kulesi Küme Evleri Yusuflu Köyü Yusuflu Köyü İç Yolu )

Sadıkpaşa ( Şehitler Cd. OKKALI ZÜBEYDE HANIM YILDIRIM BEYAZIT Tuzcuoğlu Sk. SOKULLU Remziye Biriz Sk. ORHAN GAZİ Necip Fazıl Sk. Necatibey Cd. Mevlana Sk. MENEKŞE MENDERES HELVACIOĞLU HANİFE ÖĞRETMEN Bayındır Yolu Cd. AĞUSTOSLU Aydınlık Sk. ATATÜRK ALBAY ALPAT Akşin Sk. HALİTBEY )

Orta ( ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ OKTAY Sk )

Mithatpaşa ( CUMHURİYET İnkilap Sk. PARK GEÇİDİ Pamuk Pazarı Sk. MAHMUT ŞEVKET PAŞA KUBİLAY KAZIM PAŞA HÜKÜMET ÖNÜ HÜKÜMET Hastane Cd. HANİFE ÖĞRETMEN GÜNALP VAROL Fevzi Paşa Cd. Eski Bayram Yeri Sk. ATATÜRK ALBAY ALPAT )

Kurt ( CUMHURİYET Eski Kasaplar Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Ahçı Hüseyin Sk. UZUN ÇARŞI Sakarya Sk. MAHMUT ŞEVKET PAŞA MERKEZ HACI AHMET )

Hatay ( 351 YEŞİL YENİ GÜMÜŞPALA MENDERES HANİFE ÖĞRETMEN Bayındır Yolu Cd. 354 352 )

Hacı İbrahim ( ALBAY ALPAT GÜNALP VAROL Fevzi Paşa Cd. FABRİKA ARDI Ertürk Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Dibekbaşı Sk. Devecioğlu Sk. Dereli Sk. Dereli Gç. Demiroğlu Sk. Danacıoğlu Sk. Bulgurtaş Sk. Baştaş Cd. Bardakçı Yokuşu Sk. Çeşme Sk. Yusufçuk Sk. Yusufçuk Gç. YEŞİL Yanık Konak Sk. Ulus Sk. Türkeri Sk. Sülüklü Çeşme Sk. Subaşı Sk. Gç. SUBAŞI Su Bölümü Sk. Sağır Ali Sk. PARK GEÇİDİ Müezzinoğlu Sk. Mustafa Bey Sk. Mahmutlar Ağası Sk. Gç. Mahmutlar Ağası Sk. KÖPRÜ BAŞI Kuruçeşme Sk. KAZIM PAŞA Işıldakllı Sk. Işıldak Gç. Hürriyet1 Sk. Hürriyet Gç. Hallaçoğlu Sk. )

Camii ( OKTAY Sk Ahmet Efendi Çk. Alaçeşme Sk. ATATÜRK Banka Çk. Bedesten Sk. Düzalan Sk. Ekmekçi İrimi Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Eski Lonca Önü Sk. Eski Postane Sk. FABRİKA YOLU Fethi Bey Sk. Galipbey Sk. UZUN ÇARŞI Şehitler Sk. Un Pazarı Sk. Pamuk Pazarı Sk. Oktan Sk. Mektep Sk. Manyasoğlu Sk. Köprülü Dere Gç. KÖPRÜ BAŞI Kuyumcular Sk. Kestane Pazarı Sk. KAZIM PAŞA Kalaycılar Sk. Helvacıoğlu Çk. Hamamcıoğlu Çk. Hacı Osman Sk. )

Fatih ( İSTİKLAL İkinci Çayiçi Küme Evleri Çayiçi Küme Evleri Yağcı Kavak Küme Evleri Yanık Kavak Uludağ Sk. Toros Cd. Sanayi Carşısı Ova Yolu ONART MENDERES HÜKÜMET ÖNÜ Hastane Cd. Hasan Tahsin Cd. FABRİKA ÖNÜ Egercil Yolu Egercil Mevki Egercil Dogu Yolu Egercil Dedeağaçlı Sk. Cin Kulesi Kume Evleri Cin Kulesi Celal Bayar Blv. ATATÜRK Arapkirli Cin Kulesi Küme Evleri İSTASYON )

Derebaşı

Çiniyeri

Çayırlı

Boynuyoğun

Peşrefli

Gökçen ( Site İçi Yolu )

Kurşak

Hasançavuşlar

Halkapınar

Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )

Alankıyı ( Köy İç Yolu Kocatarla Karşıyaka Küme Evleri Alankıyı Köyü İç Yolu Alankıyı Köyü YÖRÜK )

Karahayıt ( Karahayit Köyü İç Yolu Karahayit Yolu )

Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )

Hisarlık ( HİSARLIK Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık )

Göllüce

Dereköy ( Dereköy Yolu Dereköy Köyü İç Yolu ılıca )

Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )

Buruncuk ( Buruncuk Yolu Buruncuk Köyü İç Yolu Bayındır Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Alanköy ( Koy İci Yolu Koy İc Yolu Alanköy Köyü İç Yolu )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE CELAL BAYAR Yunus Çk. Yunus Emre Sk. Salih Uçak Sk. OSMANBEY ODABAŞI Mustafa Coşkun Sk. MENDERES MEHMET AKİF MUZAFFER KÖFTEOĞLU Kul Ali Sk. IŞIK HÜKÜMET ÖNÜ Hasan Tahsin Cd. FABRİKA ÖNÜ Fabrika Sk. Ergenekon Sk. Ergenekon Gç. Bahçe Ardı Sk. Bahar Oğlu Sk. 502. Sk. 501. Sk. )

Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )

Zeytinova ( TAHİRBEY Zeytinova Köyü İç Yolu Zeytinova Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Gaziler ( Koy Yolu Gaziler Yolu Gaziler Köyü İç Yolu )

Ergenli ( Öğretme Kızıloba Yolu Ergenli Köyü İç Yolu Ergenli Köyü Dereköy Yolu )

Kızıloba ( KIZILOBA ARA YOL Kızıloba Yolu Kızıloba Köyü İç Yolu kızıloba ara yol )

Belevi

Ketenci ( İBNİMELEK Baruthane Cd. FATİH Filiz Sk. Kavaklaraltı Cd. Leylak Sk. ORTAOKUL SABUNHANE ŞANİZADE Tekin Gç. Tekin Çk. Yeniceköy Sk. Şehit İsa Yüksel Cd. )

Adnan Menderes ( Özlü Sokak Özlü Billur Sk. Bursa Demet Cd. Ergenekon Sk. ERTUĞRUL GAZİ Esat Kamil Ertürk Cd. Faik Tokluoğlu Blv. General Nahit Tunasar Sk. Geçit Sk. Harman Sk. Kadife Sk. Mevlana Nadir Süldür Cd. Necip Paşa Cd. RAFET SAYGILI Rasulzade Bulvarı Remzi Güleç Sk. Resulzade Blv. İpek ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR ADALET gumusyolu kozalan kume evlerı nadir suldur faik tokluoğlu bulvarı )

Atatürk ( İSTASYON FATİH SULTAN MEHMET Ayhan Gülcüoğlu Cd. Bayrak Cd. Bülent Ecevit Cd. Erol Furtına Cd. Gençlik Cd. Güven Cd. Güven Sk. HALİL ÇULHAOĞLU Halk Kıbrıs Cd. Maltepe Cd. Sabiha Gökten Cd. Sabiha Gökçen Cd. Samanyolu Sk. Site İçi

Hürriyet ( İSTASYON Akşemseddin Cd. Ali Okan Caddesi Arda Sk. Ayhan Gülcüoğlu Cd. Azerbaycan Cd. Bülent Ecevit Cd. Ceylan Sk. Dinç Sk. Dispanser Sk. Dr. Hadi Menzilcioğlu Cd. Dr. Mustafa Sakarya Cd. Ergenekon Sk. Faik Toğluoğlu Blv. Fuat Menzi Sk. General Nahit Tunasar Sk. Gençlik Cd. Güneşli Cd. Gürne Sk. Güven Cd. Güven Sk. Hacı Remziyebey Sk. HALİL ÇULHAOĞLU Karaeli Sk. Kardelen Sk. Kumru Sk. Kuğu Sk. Mahmut Aşık Cd. Maltepe Cd. Mehmet Akif Cd. Melehat Aksoy Cd. Mithatbey Sk. Nadir Süldür Cd. Orhan Aksay Cd. Pamuk Sk. Piri Reis Cd. RAFET SAYGILI Serdengeçti Cd. Site İçi Yol Süleyman Şah Cd. Türkistan Cd. Uygar Sk. Vatan Cd. Yahya Kemal Cd. Zafer Cd. Çamlık Cd. Çimen Sk. Çoban Yıldızı Sk. İhsan Özmaden Sk. İnan Cd. İnci Sk. İpek Yolu Sk. ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR İSTASYON Akşemseddin Cd. Ali Okan Caddesi Arda Sk. Ayhan Gülcüoğlu Cd. Azerbaycan Cd. Bülent Ecevit Cd. Ceylan Sk. Dinç Sk. Dispanser Sk. Dr. Hadi Menzilcioğlu Cd. Dr. Mustafa Sakarya Cd. Ergenekon Sk. Faik Toğluoğlu Blv. Fuat Menzi Sk. General Nahit Tunasar Sk. Gençlik Cd. Güneşli Cd. Gürne Sk. Güven Cd. Güven Sk. Hacı Remziyebey Sk. HALİL ÇULHAOĞLU Karaeli Sk. Kardelen Sk. Kumru Sk. Kuğu Sk. Mahmut Aşık Cd. Maltepe Cd. Mehmet Akif Cd. Melehat Aksoy Cd. Mithatbey Sk. Nadir Süldür Cd. Orhan Aksay Cd. Pamuk Sk. Piri Reis Cd. RAFET SAYGILI Serdengeçti Cd. Site İçi Yol Süleyman Şah Cd. Türkistan Cd. Uygar Sk. Vatan Cd. Yahya Kemal Cd. Zafer Cd. Çamlık Cd. Çimen Sk. Çoban Yıldızı Sk. İhsan Özmaden Sk. İnan Cd. İnci Sk. İpek Yolu Sk. ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR )

Toki ( HASAN TAHSİN FATİH SULTAN MEHMET HASAN TAHSİN FATİH SULTAN MEHMET )

Doyranlı

Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK KARATEKE-ATATÜRK )

Kireli

Kürdüllü

4 Eylül ( Doğan Cd. FATİH Fatin Rüştü Zorlu Cd. Hasan Polatkan Cd. ORTAOKUL Oruç Reis Cd. SABUNHANE Yunus Emre Cd. Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. Doğan Cd. FATİH Fatin Rüştü Zorlu Cd. Hasan Polatkan Cd. ORTAOKUL Oruç Reis Cd. SABUNHANE Yunus Emre Cd. Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. )

Bahariye ( BÖREKÇİBAĞI 2. Havuzlu Sk. 2. Küp Sk. 3. Havuzlu Sk. Arabacı Halil Ağa Sk. Atlanbac Sk. Buğday Dede Cd. Buğdaydede Cd. Buğdaydede Türbesi Sk. BÜYÜKKÜP Depo Sk. Eflatun Sk. ERTUĞRUL Havuzlu Sk. Kakaçlar Sk. Katırcılar Sk. Kup Sk. Narin Gç. Neşe Neşe Sk. Sire Hatun Sk. Sirehatun Sk. Sofu Yokuşu Sk. Sofuyokusu Cd. Topal Sk. UZUNİRİM Çeşme Sk. Ünlü Gç. Ünlü Sk. İnci Yokuşu BÖREKÇİBAĞI 2. Havuzlu Sk. 2. Küp Sk. 3. Havuzlu Sk. Arabacı Halil Ağa Sk. Atlanbac Sk. Buğday Dede Cd. Buğdaydede Cd. Buğdaydede Türbesi Sk. BÜYÜKKÜP Depo Sk. Eflatun Sk. ERTUĞRUL Havuzlu Sk. Kakaçlar Sk. Katırcılar Sk. Kup Sk. Narin Gç. Neşe Neşe Sk. Sire Hatun Sk. Sirehatun Sk. Sofu Yokuşu Sk. Sofuyokusu Cd. Topal Sk. UZUNİRİM Çeşme Sk. Ünlü Gç. Ünlü Sk. İnci Yokuşu )

Cumhuriyet ( İSTASYON BEDESTAN ali Okan Caddesi 1. Ülkü Sk. 2. Karahasan Sk. Akkup Sk. Alaybey Sk. Alaybey Çk. Ali Okan Caddesi AYDINOĞLU AĞA Cumhuriyet Cd. Debboy Cd. Dörtyol Sk. Enstitü Cd. FATİH Gazazhane Sk. Karahasan Cd. Lise Cd. Mithat Paşa Cd. Namazgah Cd. Namık Kemal Cd. Nişancı Paşa Cd. ORTAOKUL Tahtakale Cd. Yahşibey Sk. Yamukağa Sk. Yanık Konak Sk. YASSIYOL Yassıyol Çk. Yeşil İmaret Sk. Ziya Gökalp Cd. Çağaloğlu Sk. Çağaloğlu Çk. İbni Melek Cd. İbni Sina Sk. Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. İSTASYON BEDESTAN ali Okan Caddesi 1. Ülkü Sk. 2. Karahasan Sk. Akkup Sk. Alaybey Sk. Alaybey Çk. Ali Okan Caddesi AYDINOĞLU AĞA Cumhuriyet Cd. Debboy Cd. Dörtyol Sk. Enstitü Cd. FATİH Gazazhane Sk. Karahasan Cd. Lise Cd. Mithat Paşa Cd. Namazgah Cd. Namık Kemal Cd. Nişancı Paşa Cd. ORTAOKUL Tahtakale Cd. Yahşibey Sk. Yamukağa Sk. Yanık Konak Sk. YASSIYOL Yassıyol Çk. Yeşil İmaret Sk. Ziya Gökalp Cd. Çağaloğlu Sk. Çağaloğlu Çk. İbni Melek Cd. İbni Sina Sk. Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. )

Dere ( BAHÇEKAHVE Baloğlu Sk. Ceritoğlu Sk. Sucu Sk. TÜRKOCAĞI Yıldız Cd. Ömeroğlu Sk. BAHÇEKAHVE Baloğlu Sk. Ceritoğlu Sk. Sucu Sk. TÜRKOCAĞI Yıldız Cd. Ömeroğlu Sk. )

Dumlupınar ( 3. Yavan Çeşme Sk. AĞA Sanızade Çk. 3. Yavan Çeşme Sk. AĞA Sanızade Çk. )

Ertuğrul ( BEDESTAN Ankara Cd. Aslan Sk. AYDINOĞLU Börekçi Bağı Sk. DAR Eski Yeni Hamam Sk. Kanbur Sk. KAPLAN YOLU Kaziroğlu Sk. Kuyumcu Ali Sk. Külhan Sk. Kısa Sk. Nuh Efendi Sk. UZUNİRİM Yalın Ayak Sk. Yamaçlı Sk. YASSIYOL Yayla Sk. Çukur Sk. Öncü Sk. BEDESTAN Ankara Cd. Aslan Sk. AYDINOĞLU Börekçi Bağı Sk. DAR Eski Yeni Hamam Sk. Kanbur Sk. KAPLAN YOLU Kaziroğlu Sk. Kuyumcu Ali Sk. Külhan Sk. Kısa Sk. Nuh Efendi Sk. UZUNİRİM Yalın Ayak Sk. Yamaçlı Sk. YASSIYOL Yayla Sk. Çukur Sk. Öncü Sk. )

İpekçiler ( GÖKÇEN EFE Adnan Menderes Blv. Celal Bayar Blv. Cihan Cd. Emek Sk. Ereğli Cd. Güçlüler Cd. Kalfalar Cd. Karabük Cd. Kendir Lonca Gç. Kendirciler Sk. Maden Sk. Mutlu Cd. Sanatkarlar Cd. Ulubatlı Hasan Cd. USTALAR Çıraklar Cd. İşçiler Cd. Şehit Mehmet Çoban Blv. ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR GÖKÇEN EFE Adnan Menderes Blv. Celal Bayar Blv. Cihan Cd. Emek Sk. Ereğli Cd. Güçlüler Cd. Kalfalar Cd. Karabük Cd. Kendir Lonca Gç. Kendirciler Sk. Maden Sk. Mutlu Cd. Sanatkarlar Cd. Ulubatlı Hasan Cd. USTALAR Çıraklar Cd. İşçiler Cd. Şehit Mehmet Çoban Blv. ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR )

Kurtuluş ( Keten köprü Sk. Gümüşpala Caddesi 23 Nisan Cd. Adnan Menderes Blv. Akyol Cd. Akyol Çk. Ay Sk. BAHÇEKAHVE Bahçe Sk. Balcı Cd. Celal Bayar Blv. Ertürk Sk. Fidan Sk. Gelin Sk. Gül Sk. Gümüş Pala Cd. Gündüz Sk. Güvercin Sk. Hafize Hatun Sk. Hakimiyet Cd. HASTANE Karaefe Sk. Kiraz Sk. Köprülü Cd. Küçük Menderes Cd. Mehmet Akif Cd. Mis Sk. Nergiz Sk. Portakal Sk. Site Cd. Stad Cd. Tahtakale Cd. TÜRKOCAĞI Ussaki Sk. Yeni Kahve Sk. Yeni Park Sk. Yenipark Sk. Yeşil Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. Yıldız Cd. Zeytin Sk. Çınar Sk. İsmail Taşlı ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Keten köprü Sk. Gümüşpala Caddesi 23 Nisan Cd. Adnan Menderes Blv. Akyol Cd. Akyol Çk. Ay Sk. BAHÇEKAHVE Bahçe Sk. Balcı Cd. Celal Bayar Blv. Ertürk Sk. Fidan Sk. Gelin Sk. Gül Sk. Gümüş Pala Cd. Gündüz Sk. Güvercin Sk. Hafize Hatun Sk. Hakimiyet Cd. HASTANE Karaefe Sk. Kiraz Sk. Köprülü Cd. Küçük Menderes Cd. Mehmet Akif Cd. Mis Sk. Nergiz Sk. Portakal Sk. Site Cd. Stad Cd. Tahtakale Cd. TÜRKOCAĞI Ussaki Sk. Yeni Kahve Sk. Yeni Park Sk. Yenipark Sk. Yeşil Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. Yıldız Cd. Zeytin Sk. Çınar Sk. İsmail Taşlı ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR )

Kızılkeçili

Lütuflar ( Lutuflar Köyü Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü Lutuflar Köyü İç Yolu )

Bıyıklar ( FABRİKA ÖNÜ HÜKÜMET ÖNÜ KUBİLAY Tariş Sk. FABRİKA ÖNÜ HÜKÜMET ÖNÜ KUBİLAY Tariş Sk. )

Yakacık ( YÜKSEL Yakacık Yolu Yakacık Köyü İç Yolu Bayındır Yolu YAKACIK YÜKSEL Yakacık Yolu Yakacık Köyü İç Yolu Bayındır Yolu YAKACIK )

8:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Hacı İbrahim ( Kelleci Dede Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Gç. Bulgurtaş Sk. Baştaş Gç. Baştaş Cd. Baş Hasan Sk. BATI Bardakçı Yokuşu Sk. Astarcı Sk. Alanlar Sk. Ak Sk. ÇAYIR Yörük Ali Sk. Yusufçuk Sk. Yanık Konak Sk. Sülüklü Çeşme Sk. Semerci Bekir Sk. Müftü Çeşme Sk. Manav Ali Sk. Küpçeşme Yokuşu Sk. Küpçeşme Sk. Kelleci Dede Gç. KARA SELVİ Kara Selvi Gç. Hüseyin Bey Sk. Yüksek Sk. Kelleci Dede Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Gç. Bulgurtaş Sk. Baştaş Gç. Baştaş Cd. Baş Hasan Sk. BATI Bardakçı Yokuşu Sk. Astarcı Sk. Alanlar Sk. Ak Sk. ÇAYIR Yörük Ali Sk. Yusufçuk Sk. Yanık Konak Sk. Sülüklü Çeşme Sk. Semerci Bekir Sk. Müftü Çeşme Sk. Manav Ali Sk. Küpçeşme Yokuşu Sk. Küpçeşme Sk. Kelleci Dede Gç. KARA SELVİ Kara Selvi Gç. Hüseyin Bey Sk. Yüksek Sk. )

Toki ( HASAN TAHSİN KİREÇTEPE FATİH SULTAN MEHMET Tire Toki TİRE TOKİ HASAN TAHSİN KİREÇTEPE FATİH SULTAN MEHMET Tire Toki TİRE TOKİ )

İbni Melek ( ZÜBEYDE HANIM CAD. 2.Namazgah Kümeevler ÜLKÜ cakallık mevkıı turan mah. karapınar mevkıı OVA YOLU caglayan cd ŞUUR NİZAMOĞLU akdeniz sokak ZÜBEYDE HANIM Şht. Yzb. Gültekin Başargan Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. Çağlayan Sk. Çağlayan Cd. Zübeyde Hanım Cd. Yunus Emre Cd. Ufuk Sk. Turgut Özal Blv. ŞEN Sema Sk. SELÇUK SAMİM UZER Samim Uzer Cd. Sadık Giz Cd. Sadık Giz Cd. SABUNHANE Nil Sk. MUSTAFA KEMAL Manolya Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Kibrisehitleri Cd. Kesikbaş Sk. Hilal Sk. Feza Sk. DOĞAN Diyar Sk. Can Egeli Sk. Can Egeli Ayçiçeği Ay Işığı Sk. Karapınar Kümeevler 1.Namazgah Kümeevleri SELÇUK CAD. ÇAKABEK SOK İLKADIM isimsiz91 1.Namazgah 1.Namazgah Kümeevler ÇağlayanCd( isimsiz ara sokak ) ZÜBEYDE HANIM CAD. 2.Namazgah Kümeevler ÜLKÜ cakallık mevkıı turan mah. karapınar mevkıı OVA YOLU caglayan cd ŞUUR NİZAMOĞLU akdeniz sokak ZÜBEYDE HANIM Şht. Yzb. Gültekin Başargan Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. Çağlayan Sk. Çağlayan Cd. Zübeyde Hanım Cd. Yunus Emre Cd. Ufuk Sk. Turgut Özal Blv. ŞEN Sema Sk. SELÇUK SAMİM UZER Samim Uzer Cd. Sadık Giz Cd. Sadık Giz Cd. SABUNHANE Nil Sk. MUSTAFA KEMAL Manolya Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Kibrisehitleri Cd. Kesikbaş Sk. Hilal Sk. Feza Sk. DOĞAN Diyar Sk. Can Egeli Sk. Can Egeli Ayçiçeği Ay Işığı Sk. Karapınar Kümeevler 1.Namazgah Kümeevleri SELÇUK CAD. ÇAKABEK SOK İLKADIM isimsiz91 1.Namazgah 1.Namazgah Kümeevler ÇağlayanCd( isimsiz ara sokak ) )

Fatih ( 30 AĞUSTOS FAHRETTİN ALTAY CAD. 19 Mayıs Cd. 30 Ağustos 50. Yıl Cd. Ayasofya Cd. Bahadır Sk. Başak Sk. Behçet Kadı Sk. Can Egeli Can Egeli Sk. Demokrasi Deniz Cd. Destan Sk. Dicle Sk. Duygu Sk. Efe Sk. Ekol Sk. Elmas Sk. Evliya Çelebi Sk. Fahrettin Altay Cd. Faik Berker Sk. Furkan Sk. Hacı Hafız Bekir Hoca Cd. Halim Ertürk Cd. Hurşit Seni Levent Cd. Mehmet Güvensay Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Mehmet Kursaklı Sk. Melisa Sk. Millet Cd. Mimar Sinan Cd. Mimoza Sk. Sadık Giz Cd. Saim Falakalı Cd. Saraybosna Selin Sk. Sevinç Sk. Taksim Tevfik Helvacıoğlu Cd. Turgut Özal Blv. Türker Sk. Ulus Cd. Vakıf Yahya Kemal Cd. Zübeyde Hanım Cd. Çam Sk. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. İmam Hatip Cd. DİKMEN dergah Taksim SAMİM UZER İSTASYON CEMRE OKYANUS ACAR MEHTAP ÇİÇEK selimiye cd DEMOKRASİ CD DENİZ CD BUHAR SK. SARAYBOSNA CD. İkinci Çayiçi Küme Evleri Toros Cd. Ova Yolu OSMANBEY ONART MERKEZ İSTASYON HOCA AHMET YESEVİ Gencer Küme Evleri Ful Sk. İsmail Uslu Sulama Grb.tr İSTASYON ALTI KİREMİT OCAĞI BİRİNCİ MALAL SOĞUK PINAR 30 AĞUSTOS FAHRETTİN ALTAY CAD. 19 Mayıs Cd. 30 Ağustos 50. Yıl Cd. Ayasofya Cd. Bahadır Sk. Başak Sk. Behçet Kadı Sk. Can Egeli Can Egeli Sk. Demokrasi Deniz Cd. Destan Sk. Dicle Sk. Duygu Sk. Efe Sk. Ekol Sk. Elmas Sk. Evliya Çelebi Sk. Fahrettin Altay Cd. Faik Berker Sk. Furkan Sk. Hacı Hafız Bekir Hoca Cd. Halim Ertürk Cd. Hurşit Seni Levent Cd. Mehmet Güvensay Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Mehmet Kursaklı Sk. Melisa Sk. Millet Cd. Mimar Sinan Cd. Mimoza Sk. Sadık Giz Cd. Saim Falakalı Cd. Saraybosna Selin Sk. Sevinç Sk. Taksim Tevfik Helvacıoğlu Cd. Turgut Özal Blv. Türker Sk. Ulus Cd. Vakıf Yahya Kemal Cd. Zübeyde Hanım Cd. Çam Sk. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. İmam Hatip Cd. DİKMEN dergah Taksim SAMİM UZER İSTASYON CEMRE OKYANUS ACAR MEHTAP ÇİÇEK selimiye cd DEMOKRASİ CD DENİZ CD BUHAR SK. SARAYBOSNA CD. İkinci Çayiçi Küme Evleri Toros Cd. Ova Yolu OSMANBEY ONART MERKEZ İSTASYON HOCA AHMET YESEVİ Gencer Küme Evleri Ful Sk. İsmail Uslu Sulama Grb.tr İSTASYON ALTI KİREMİT OCAĞI BİRİNCİ MALAL SOĞUK PINAR )

Kahrat ( CAĞDAS SK. ismet inönü cd. Tamer Ecevit Şimşek GAZİ ATATÜRK .İLK OKUL Aslan Çk. Bahar Çıkmazı Barbaros Hayrettin Barış Çıkmazı Bayaz Çıkmazı Beyazıt Bilge Birlik Çıkmazı Buldanlı Çıkmazı Esnaf Evrim Eğri Genç Gonca Çıkmazı Gurbet Gültekin Gürgen Hakim Çıkmazı Hasret Çıkmazı Huzur Çıkmazı Hürriyet Irmak Kahraman Kemal Kocaoğlan Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kostak Kuru Köprü Medet Çıkmazı Mehmet Şerif Kılınç Mimar Nur Serdar Sevgi Çıkmazı Sultan Tekeli Tevfik Özer Tuna Çıkmazı Türkmen Uğur Mumcu Çıkmazı Yalçın Çıkmazı Yağız Çıkmazı Yonca Yıldırım Zeybek Çağdaş Çilek Çınar Çıkmazı Özden Özgen Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Ümit İLK OKUL SOKAK İstiklal İzzet Halil Çıkmazı İşlek Çıkmazı CAĞDAS SK. ismet inönü cd. Tamer Ecevit Şimşek GAZİ ATATÜRK .İLK OKUL Aslan Çk. Bahar Çıkmazı Barbaros Hayrettin Barış Çıkmazı Bayaz Çıkmazı Beyazıt Bilge Birlik Çıkmazı Buldanlı Çıkmazı Esnaf Evrim Eğri Genç Gonca Çıkmazı Gurbet Gültekin Gürgen Hakim Çıkmazı Hasret Çıkmazı Huzur Çıkmazı Hürriyet Irmak Kahraman Kemal Kocaoğlan Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kostak Kuru Köprü Medet Çıkmazı Mehmet Şerif Kılınç Mimar Nur Serdar Sevgi Çıkmazı Sultan Tekeli Tevfik Özer Tuna Çıkmazı Türkmen Uğur Mumcu Çıkmazı Yalçın Çıkmazı Yağız Çıkmazı Yonca Yıldırım Zeybek Çağdaş Çilek Çınar Çıkmazı Özden Özgen Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Ümit İLK OKUL SOKAK İstiklal İzzet Halil Çıkmazı İşlek Çıkmazı )

Akçaşehir ( AKKUYU KUME EVLERİ akcasehir degirmen Sirsir Sk. Maden Sk. Akşehir Yolu Akçaşehir Köyü İç Yolu Akcasehir Camii Sk. kocatepe sk BELEVİ YOLU AKKUYU KUME EVLERİ akcasehir degirmen Sirsir Sk. Maden Sk. Akşehir Yolu Akçaşehir Köyü İç Yolu Akcasehir Camii Sk. kocatepe sk BELEVİ YOLU )

Akyurt ( Akyurt Köyü Akyurt Köyü İç Yolu AKYURT YOLU Akyurt Köyü Akyurt Köyü İç Yolu AKYURT YOLU )

Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu )

Büyükkale

Kurşak ( Kurşak Yolu /Harman tepe Kurşak Köyü İç Yolu Kurşak Yolu Kurşak Yolu /Harman tepe Kurşak Köyü İç Yolu Kurşak Yolu )

Turgutlu ( YOL ALTI YOL ÜSTÜ Turgutlu Köyü İç Yolu Yol üstü küme evleri yolaltı Eğercili Küme Evler turgutlu mh dam içi yol YOL ALTI YOL ÜSTÜ Turgutlu Köyü İç Yolu Yol üstü küme evleri yolaltı Eğercili Küme Evler turgutlu mh dam içi yol )

Toparlar ( Toparlar Yolu Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu Toparlar Köyü İç Yolu )

Topalak ( MERSİNDERE Topalak Köyü İç Yolu Topalak Köyü TOPALAK KOY YOLU MERSİNDERE Topalak Köyü İç Yolu Topalak Köyü TOPALAK KOY YOLU )

Somak ( Somak Köyü İç Yolu Somak Köyü incirliova yolu küme evler İNCİRLİOVA YOLU Somak Köyü İç Yolu Somak Köyü incirliova yolu küme evler İNCİRLİOVA YOLU

Turan ( yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu yıgıntas yığıntas HAKİME Şehit İsa Yüksel Cd. Çukurküp Çk. Çukurküp Sk. Yavukluoğlu Sk. Yavukluoglu Sk. Uzunkuyu Sk. SELÇUK ŞANİZADE SABUNHANE Kısıktepe Sk. Ketenci Çk. Kaplan Çk. KAPLAN Gonca Sk. Beylerderesi Cd. Beylerdere 2. Çk. Beylerdere 1. Çk. Balım Sultan Cd. 2. Selvi Sk. 2. Selvi Mescid Sk. 1. Selvili Mescid Sk. 1.DERE BAYRAMLI YAVUKLUOĞLU YIĞINTAŞ KÜME EVLER ÇAĞLA Karatepe Mvk. KISIK batı dağ kume evlerı BÜLBÜL SK. DOĞUŞ SK. BAYRAMLI SK ALTINTEPE SK. YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu yıgıntas yığıntas HAKİME Şehit İsa Yüksel Cd. Çukurküp Çk. Çukurküp Sk. Yavukluoğlu Sk. Yavukluoglu Sk. Uzunkuyu Sk. SELÇUK ŞANİZADE SABUNHANE Kısıktepe Sk. Ketenci Çk. Kaplan Çk. KAPLAN Gonca Sk. Beylerderesi Cd. Beylerdere 2. Çk. Beylerdere 1. Çk. Balım Sultan Cd. 2. Selvi Sk. 2. Selvi Mescid Sk. 1. Selvili Mescid Sk. 1.DERE BAYRAMLI YAVUKLUOĞLU YIĞINTAŞ KÜME EVLER ÇAĞLA Karatepe Mvk. KISIK batı dağ kume evlerı BÜLBÜL SK. DOĞUŞ SK. BAYRAMLI SK ALTINTEPE SK. YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ )

Paşa ( SURATLI CAMİİ Sülüklü Sk. Nurlu Sk. MOLLA YOKUŞU Molla Cami Gç. Kabil Sk. Hisar Sk. HASANOĞLU Eralı Yokuşu Sk. Erali Sk. Emin Sk. EKİNHİSARI Ekin Sk. Dutdibi Sk. Buduroğlu Sk. 2. Sülüklü Sk. 2.GAZİ 2. Dutdibi Sk. KAVAKDİBİ ŞAKİROĞLU Tokmakoğlu Sk. Süratli Yokuşu Sk. SURATLI CAMİİ Sülüklü Sk. Nurlu Sk. MOLLA YOKUŞU Molla Cami Gç. Kabil Sk. Hisar Sk. HASANOĞLU Eralı Yokuşu Sk. Erali Sk. Emin Sk. EKİNHİSARI Ekin Sk. Dutdibi Sk. Buduroğlu Sk. 2. Sülüklü Sk. 2.GAZİ 2. Dutdibi Sk. KAVAKDİBİ ŞAKİROĞLU Tokmakoğlu Sk. Süratli Yokuşu Sk. )

Kurtuluş ( Ussaki Sk. Ussaki Aralık Sk. Köprülü Cd. Kore Gazileri Sk. HASTANE Bahçe Sk. BAHÇEKAHVE Ay Sk. Ussaki Sk. Ussaki Aralık Sk. Köprülü Cd. Kore Gazileri Sk. HASTANE Bahçe Sk. BAHÇEKAHVE Ay Sk. )

Dere ( Mehmetçik Sk. Mehmet Bey Sk. Kırıkdiş Sk. Kırçiçeği Sk. Kıroğlu Sk. Kiroglu Sk. Kirkdis Sk. Keselli Kara Süleyman Sk. Kanal Sk. Kadı Küpü Sk. Incirli Hekim Hamamı Çk. HEKİM HAMAMI Hekim Hamam Yokuşu Gökçe Sk. GÜLCÜ Ebe Oğlu Sk. Düzyol Sk. Dut Alanı Sk. Derekahvesi Sk. Damla Sk. Bayır Sk. Bayır Bakırlı Çeşme Sk. Bakkal Sk. BAHÇEKAHVE Aydınlı Sk. Avcı Sk. Ankara Cd. Abalı Çk. Abalı Sk. 2. Abalı Sk. 1. Zincirli Sk. YELLİKTEPE NESLİHAN Şimşir Sk. Şemsi Sk. İncirli Sk. Önemli Sk. Çarşı Ağası Sk. Çamurlu Sk. Zincirli Sk. Zeybekoğlu Sk. Zebekoğlu Sk. Zara Sk. TÜRKOCAĞI Süratli Sk. SURATLI CAMİİ Süleyman Çk. Sarıca Yusuf Sk. Sandıkeimi Sk. Narlı Sk. MOLLA YOKUŞU Merdivenli Sk. Mehmetçik Sk. Mehmet Bey Sk. Kırıkdiş Sk. Kırçiçeği Sk. Kıroğlu Sk. Kiroglu Sk. Kirkdis Sk. Keselli Kara Süleyman Sk. Kanal Sk. Kadı Küpü Sk. Incirli Hekim Hamamı Çk. HEKİM HAMAMI Hekim Hamam Yokuşu Gökçe Sk. GÜLCÜ Ebe Oğlu Sk. Düzyol Sk. Dut Alanı Sk. Derekahvesi Sk. Damla Sk. Bayır Sk. Bayır Bakırlı Çeşme Sk. Bakkal Sk. BAHÇEKAHVE Aydınlı Sk. Avcı Sk. Ankara Cd. Abalı Çk. Abalı Sk. 2. Abalı Sk. 1. Zincirli Sk. YELLİKTEPE NESLİHAN Şimşir Sk. Şemsi Sk. İncirli Sk. Önemli Sk. Çarşı Ağası Sk. Çamurlu Sk. Zincirli Sk. Zeybekoğlu Sk. Zebekoğlu Sk. Zara Sk. TÜRKOCAĞI Süratli Sk. SURATLI CAMİİ Süleyman Çk. Sarıca Yusuf Sk. Sandıkeimi Sk. Narlı Sk. MOLLA YOKUŞU Merdivenli Sk. )

4 Eylül ( Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. Yunus Emre Cd. Yağhane Cd. ŞEN SAMİM UZER SABUNHANE Oruç Reis Cd. Mehmet Gürer Cd. Hasan Polatkan Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. FATİH Doğan Cd. Burakbey Sk. BURAK BEY Bari Sk. Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. Yunus Emre Cd. Yağhane Cd. ŞEN SAMİM UZER SABUNHANE Oruç Reis Cd. Mehmet Gürer Cd. Hasan Polatkan Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. FATİH Doğan Cd. Burakbey Sk. BURAK BEY Bari Sk. )

Kireli ( KİRELİ İÇ YOLU istiklal sk kırelı ova yolu Kireli Yolu ...Çetin Sk.. ..Çetin Sk... Kireli Köyü İç yolu KİRELİ İÇ YOLU istiklal sk kırelı ova yolu Kireli Yolu ...Çetin Sk.. ..Çetin Sk... Kireli Köyü İç yolu )

Karateke ( 6.Sokak isimsiz3 6.sokak 6.Sokak TİRE YOLU KARATEKE-ATATÜRK HACI MEHMET SK. Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE Zihni Tutkaç Sk. Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE SK. KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK. KARATEKE ATATÜRK KARATEKE-ATATÜRK NAZİLLİ KUYUSU NAZİLLİ KUYUSU NAZİLLİ KUYUSU SALİH SELİFE SK. SALİH SELİFE SK. NAZİLLİ KUYUSU HACI MEHMET SK. 5sok. halil culhaoğlu egriazmak yolu İbrahim Öztürk KARATEKE-ATATÜRK CD. Karateke Köyü İç Yolu Işılay Saygın Cd. Halil Çulhaoğlu Sk. 6.Sokak isimsiz3 6.sokak 6.Sokak TİRE YOLU KARATEKE-ATATÜRK HACI MEHMET SK. Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE Zihni Tutkaç Sk. Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE SK. KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK. KARATEKE ATATÜRK KARATEKE-ATATÜRK NAZİLLİ KUYUSU NAZİLLİ KUYUSU NAZİLLİ KUYUSU SALİH SELİFE SK. SALİH SELİFE SK. NAZİLLİ KUYUSU HACI MEHMET SK. 5sok. halil culhaoğlu egriazmak yolu İbrahim Öztürk KARATEKE-ATATÜRK CD. Karateke Köyü İç Yolu Işılay Saygın Cd. Halil Çulhaoğlu Sk. )

Yeğenli ( ova yolu önder sk Yeşenli Yolu Yeğenli Yolu Yeğenli Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu Cumhuriyet Yolu TEMSİL Üç Kuyular Mevkii ova yolu önder sk Yeşenli Yolu Yeğenli Yolu Yeğenli Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu Cumhuriyet Yolu TEMSİL Üç Kuyular Mevkii )

Kızılcahavlu ( KIZILCAHAVLU CUMHURİYET Kızılcahavlu Köyü İç Yolu İbrahim Sezen Grup Sulama Trafosu Kavaklı Alime KIZILCAHAVLU CUMHURİYET Kızılcahavlu Köyü İç Yolu İbrahim Sezen Grup Sulama Trafosu Kavaklı Alime )

Kırtepe ( Tire Ödemiş Yolu Kırtepe Yolu Kırtepe Köyü İç Yolu HAKAN ERTUĞRUL SOK. KÖY ALTI Tire Ödemiş Yolu Kırtepe Yolu Kırtepe Köyü İç Yolu HAKAN ERTUĞRUL SOK. KÖY ALTI )

Gökçen ( ecevit Şehit Seyhan Kafalı Şahin İncir Yeşim Yaşar Çınarlı Yasemin Bostan Can Dilek Çıkmazı Gökçen Köyü İç Yolu Göldere Hacı Ali Hal Hamiyet Karabekir Kemer Sk. Mehmet Akif Ersoy Melek Mesut Mine Sabir Çıkmazı Saka Sakar Saruhanlı Yolu Site İçi Yolu Sude Sıla Tire Ödemiş Yolu Umut Çıkmazı Beyaz Beste Ballı Çıkmazı Ayaz Arifs MOLLA SK ecevit Şehit Seyhan Kafalı Şahin İncir Yeşim Yaşar Çınarlı Yasemin Bostan Can Dilek Çıkmazı Gökçen Köyü İç Yolu Göldere Hacı Ali Hal Hamiyet Karabekir Kemer Sk. Mehmet Akif Ersoy Melek Mesut Mine Sabir Çıkmazı Saka Sakar Saruhanlı Yolu Site İçi Yolu Sude Sıla Tire Ödemiş Yolu Umut Çıkmazı Beyaz Beste Ballı Çıkmazı Ayaz Arifs MOLLA SK )

Çobanköy ( köy ici mevkii ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU ÇOBAN MERKEZ çobanköy merkez köy ici mevkii ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU ÇOBAN MERKEZ çobanköy merkez )

Dereli ( DERELİ CUMHURİYET Dereli Köyü Dereli Köyü İç Yolu DERELİ CUMHURİYET Dereli Köyü Dereli Köyü İç Yolu )

Eğridere ( ARA YOL eğridere Üççınar Mevkii EGRİDERE ARA YOL Eğridere ÇAYIR OSMANCIK EĞRİDERE YOLU AMBARKAVAK KOYUNCU EGRİDERE PATIKA YOL agıl sokak eğridere ara yol ara sk egridere ara EGRIDERE ARA YOL PATIKA YOL Serap Eğridere Yolu Eğridere Köyü İç Yolu Camiüstü Şehit Astsubay Tevfik Dursun ova yolu ARA YOL eğridere Üççınar Mevkii EGRİDERE ARA YOL Eğridere ÇAYIR OSMANCIK EĞRİDERE YOLU AMBARKAVAK KOYUNCU EGRİDERE PATIKA YOL agıl sokak eğridere ara yol ara sk egridere ara EGRIDERE ARA YOL PATIKA YOL Serap Eğridere Yolu Eğridere Köyü İç Yolu Camiüstü Şehit Astsubay Tevfik Dursun ova yolu )

Bülbüldere

Yenioba ( Yenioba Köyü İç Yolu Yenioba Köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Yeni Oba 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü 5351 Kümeevler Yeni oba köyü yenioba köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 Kümeevler yeni oba köy içi yol yenioba köy içi yol Yenioba Köyü İç Yolu Yenioba Köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Yeni Oba 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü 5351 Kümeevler Yeni oba köyü yenioba köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 Kümeevler yeni oba köy içi yol yenioba köy içi yol )

Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu Yemişler Köyü Yemişler Köyü İç Yolu Yemişler Köyü )

Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )

Ortaköy ( Yemişler Köyü ORTAKÖY YAYLA Ortaköy Köyü İç Yolu kayalı mvk. ortaköy yayla küme evleri ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER) YAYLA KÜME EVLER Yemişler Köyü ORTAKÖY YAYLA Ortaköy Köyü İç Yolu kayalı mvk. ortaköy yayla küme evleri ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER) YAYLA KÜME EVLER )

Musalar ( Musalar Köyü İç Yolu Musalar Köyü Musalar Köyü İç Yolu Musalar Köyü )

Yeni ( Çarşı Ağası Sk. Yeni Köprü Sk. UZUNİRİM Ulucami Sk. TÜRKOCAĞI NESLİHAN Mektep Cd. GÜLCÜ Gazazhane Sk. Ömeroğlu Sk. Fevzi Paşa Cd. Dereli Sk. BEDESTAN AYDINOĞLU Atatürk Cd. Aralık Sk. Ankara Cd. Alayhan Sk. Yeni Gençlik Sk. ÇAYIR Yüksek Sk. SUBAŞI KARA SELVİ Gençlik Sk. Çarşı Ağası Sk. Yeni Köprü Sk. UZUNİRİM Ulucami Sk. TÜRKOCAĞI NESLİHAN Mektep Cd. GÜLCÜ Gazazhane Sk. Ömeroğlu Sk. Fevzi Paşa Cd. Dereli Sk. BEDESTAN AYDINOĞLU Atatürk Cd. Aralık Sk. Ankara Cd. Alayhan Sk. Yeni Gençlik Sk. ÇAYIR Yüksek Sk. SUBAŞI KARA SELVİ Gençlik Sk. )

İbni Melek OSB

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evlerı kızcesmesı kume evler Çengeloğlu Sk. Çamarkası Sk. Vakıf Harım Sk. Tilkilik Deresi Cd. YENİTABAKHANE Kuyu İrim Sk. Kemercik Sk. KARACAALİ Kahya Sk. CAMİİ ARKASI Alan Çeşme Sk. 2. Hürriyet Sk. 1. Hürriyet Sk. halil bahçeli kızcesmesı kume evlerı kızcesmesı kume evler Çengeloğlu Sk. Çamarkası Sk. Vakıf Harım Sk. Tilkilik Deresi Cd. YENİTABAKHANE Kuyu İrim Sk. Kemercik Sk. KARACAALİ Kahya Sk. CAMİİ ARKASI Alan Çeşme Sk. 2. Hürriyet Sk. 1. Hürriyet Sk. halil bahçeli )

İstiklal ( Öğretmen Sk. Çırak Çk. Çıkmaz Çk. Çubukçu Çk. KAZANOĞLU CAMİİ Çapraz Sk. Yeni Sk. Terzioğlu Çk. Terzioğlu Sk. Suçardağı Gç. Su Çardağı Sk. Serin Sk. Semerci Çk. Nar Sk. Müezzin Sk. Meriç Sk. Küçük Mehmet Sk. Kocaman Çıkmazı Sk. Kocaman Çk. 1.KAVAKDİBİ Karahüseyin Sk. KARAGAZİ KARACAALİ Kapalı İrim Sk. KANLIKAVAK ÇIKMAZI KANLIKAVAK Fadıloğlu Sk. EĞREK Egrek Meydan Sk. Berber Sk. Amber Sk. 4. Göçmenler Sk. 3. Göçmenler Sk. 2. Kara Hüseyin Çk. 2. Kanlı Kavak Sk. 2. Göçmenler Sk. 2.GAZİ 2. Burma Sk. 1. Kara Hüseyin Çk. 1. Göçmenler Sk. 1. Burma Sk. KAVAKDİBİ EKİNHİSARI Öğretmen Sk. Çırak Çk. Çıkmaz Çk. Çubukçu Çk. KAZANOĞLU CAMİİ Çapraz Sk. Yeni Sk. Terzioğlu Çk. Terzioğlu Sk. Suçardağı Gç. Su Çardağı Sk. Serin Sk. Semerci Çk. Nar Sk. Müezzin Sk. Meriç Sk. Küçük Mehmet Sk. Kocaman Çıkmazı Sk. Kocaman Çk. 1.KAVAKDİBİ Karahüseyin Sk. KARAGAZİ KARACAALİ Kapalı İrim Sk. KANLIKAVAK ÇIKMAZI KANLIKAVAK Fadıloğlu Sk. EĞREK Egrek Meydan Sk. Berber Sk. Amber Sk. 4. Göçmenler Sk. 3. Göçmenler Sk. 2. Kara Hüseyin Çk. 2. Kanlı Kavak Sk. 2. Göçmenler Sk. 2.GAZİ 2. Burma Sk. 1. Kara Hüseyin Çk. 1. Göçmenler Sk. 1. Burma Sk. KAVAKDİBİ EKİNHİSARI )

İpekçiler ( ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Şehit Mehmet Çoban Blv. Çankırı Sk. Zümrüt Cd. Vehbi Bekir Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Sabri Kurtoğlu Cd. Niyazi Sk. Niyazi Gç. Kocabıyık Gç. Kendirciler Sk. KARAGAZİ Kara Gazi Çeşme Sk. Irmaklar Cd. Honduoğlu Sk. Hattatoğlu Sk. HASTANE Hantaslı Sk. GÜRCÜ MELEK Gucur Cami Sk. Gazi Cd. Fırat Cd. Cantürk Sk. Barbaros Cd. BAHÇEKAHVE Akay Cd. Adnan Menderes Blv. 3. Kocabıyık Sk. 2. Çankırılı Çk. 2. Kocabıyık Sk. 2.GAZİ 1. Çankırılı Çk. 1. Kocabıyık Sk. GÖKÇEN EFE ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Şehit Mehmet Çoban Blv. Çankırı Sk. Zümrüt Cd. Vehbi Bekir Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Sabri Kurtoğlu Cd. Niyazi Sk. Niyazi Gç. Kocabıyık Gç. Kendirciler Sk. KARAGAZİ Kara Gazi Çeşme Sk. Irmaklar Cd. Honduoğlu Sk. Hattatoğlu Sk. HASTANE Hantaslı Sk. GÜRCÜ MELEK Gucur Cami Sk. Gazi Cd. Fırat Cd. Cantürk Sk. Barbaros Cd. BAHÇEKAHVE Akay Cd. Adnan Menderes Blv. 3. Kocabıyık Sk. 2. Çankırılı Çk. 2. Kocabıyık Sk. 2.GAZİ 1. Çankırılı Çk. 1. Kocabıyık Sk. GÖKÇEN EFE )

İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE pınarlar küme evleri Şehit Mehmet Çoban Blv. Şair Nedim Sk. İnkılap Cd. Yörükoğlu Sk. Yavuz Selim Cd. Yakupağa Çk. Solakoğlu Çk. Saruhan Sk. Nilüfer Sk. Lale Sk. Köşk Cd. ARKADAŞ Kazım Karabekir Cd. Kazım Dirik Cd. Kazanoğlu Cami Sk. Kardeşler Cd. Karakulak Sk. KARAGAZİ Işık Sk. GÜRCÜ MELEK Gürcü Melek 2. Çk. Gökşen Efe Cd. Gökcen Efe Cd. Gazi Osman Paşa Cd. Gazi Muhtar Paşa Cd. Fabrika Cd. Deveci Sk. Barbaros Cd. 1. Gürcü Melek Sk. MANGIRLAR KÜME EVLER GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE MANGIRLAR cıkmaz sk. Mangırlar kümeevler. CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE pınarlar küme evleri Şehit Mehmet Çoban Blv. Şair Nedim Sk. İnkılap Cd. Yörükoğlu Sk. Yavuz Selim Cd. Yakupağa Çk. Solakoğlu Çk. Saruhan Sk. Nilüfer Sk. Lale Sk. Köşk Cd. ARKADAŞ Kazım Karabekir Cd. Kazım Dirik Cd. Kazanoğlu Cami Sk. Kardeşler Cd. Karakulak Sk. KARAGAZİ Işık Sk. GÜRCÜ MELEK Gürcü Melek 2. Çk. Gökşen Efe Cd. Gökcen Efe Cd. Gazi Osman Paşa Cd. Gazi Muhtar Paşa Cd. Fabrika Cd. Deveci Sk. Barbaros Cd. 1. Gürcü Melek Sk. MANGIRLAR KÜME EVLER GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE MANGIRLAR cıkmaz sk. Mangırlar kümeevler. CAYIRARASI MEVKII )

Ertuğrul

Dumlupınar ( Üzüm Gç. Yavan Çeşme Sk. ŞANİZADE Karadut Sk. Harlak Sk. Gürler Sk. Güler Sk. Dibek Meydan Sk. Bahar Sk. 2. Yavukluoğlu Sk. 2. Yavan Çeşme Sk. 2. Harlak Sk. YAVUKLUOĞLU harlak meydanı Üzüm Gç. Yavan Çeşme Sk. ŞANİZADE Karadut Sk. Harlak Sk. Gürler Sk. Güler Sk. Dibek Meydan Sk. Bahar Sk. 2. Yavukluoğlu Sk. 2. Yavan Çeşme Sk. 2. Harlak Sk. YAVUKLUOĞLU harlak meydanı )

Duatepe ( ÇEŞMEALANI SK. Çeşme Alanı Sk. Çelik Sk. Tire Yeni Küçük Sanayi Sitesi YENİTABAKHANE Kestaneli Cami Çk. Kestaneli Cami Sk. KARACAALİ KANLIKAVAK Eşmeli Mustafa Sk. EKİNHİSARI Demir Sk. Cevizli Sk. 1. Cami Önü Sk. 1. Cami Arkası Sk. 1. Ara Sk. küçük sanayi sitesi Küçüksanayi sitesi iç yolu kücük sanayı sıtesı KAZANOĞLU CAMİİ İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE ŞAKİROĞLU ÇEŞMEALANI SK. Çeşme Alanı Sk. Çelik Sk. Tire Yeni Küçük Sanayi Sitesi YENİTABAKHANE Kestaneli Cami Çk. Kestaneli Cami Sk. KARACAALİ KANLIKAVAK Eşmeli Mustafa Sk. EKİNHİSARI Demir Sk. Cevizli Sk. 1. Cami Önü Sk. 1. Cami Arkası Sk. 1. Ara Sk. küçük sanayi sitesi Küçüksanayi sitesi iç yolu kücük sanayı sıtesı KAZANOĞLU CAMİİ İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE ŞAKİROĞLU )

Cumhuriyet ( Ziya Gökalp Cd. SAMİM UZER Nişancı Paşa Cd. Ful Sk. Ful Park Sk. FATİH İSTASYON Ziya Gökalp Cd. SAMİM UZER Nişancı Paşa Cd. Ful Sk. Ful Park Sk. FATİH İSTASYON )

Bahariye ( NESLİHAN batıdag kume evler Şeyh Cami Sk. Şeyh Cami Arası Sk. Ünlü Sk. Çelebi Sk. Çatal Çeşme Sk. Çatal Çeşme Gç. UZUNİRİM Soğuksu Sk. Narin Sk. Narin Gç. Naimoğlu Sk. Küçük Yokuş Sk. Keskin Sk. Katırcılar Sk. KAPLAN YOLU Kakaçlar Sk. Derekahve Sk. Aydın Cd. Atlanbac Sk. Ahmet Kahvesi Sk. Abdioğlu Sk. 2.Katircilar Sk. 2. Katırcılar Sk. 2. Kara Kurna Sk. 1. Kara Kurna Sk. Bahariye yolu NESLİHAN batıdag kume evler Şeyh Cami Sk. Şeyh Cami Arası Sk. Ünlü Sk. Çelebi Sk. Çatal Çeşme Sk. Çatal Çeşme Gç. UZUNİRİM Soğuksu Sk. Narin Sk. Narin Gç. Naimoğlu Sk. Küçük Yokuş Sk. Keskin Sk. Katırcılar Sk. KAPLAN YOLU Kakaçlar Sk. Derekahve Sk. Aydın Cd. Atlanbac Sk. Ahmet Kahvesi Sk. Abdioğlu Sk. 2.Katircilar Sk. 2. Katırcılar Sk. 2. Kara Kurna Sk. 1. Kara Kurna Sk. Bahariye yolu )

Mahmutlar ( CAMİ Mahmutlar Köyü İç Yolu Mahmutlar Köyü TİRE YOLU isimsiz CAMİ Mahmutlar Köyü İç Yolu Mahmutlar Köyü TİRE YOLU isimsiz )

Kürdüllü ( kurdullu mah. EKİNLİK Kürdüllü Köyü İç Yolu kurdullu mah. EKİNLİK Kürdüllü Köyü İç Yolu )

Küçükkömürcü ( Küçükkömürcü Yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu küçükkömurcu dag yolu )

Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )

Küçükburun ( Küçükburun Köyü İç Yolu Küçükburun Köyü KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü İç Yolu Küçükburun Köyü KÜÇÜKBURUN YAYLA )

Kaplan ( KAPLAN çukurköy ceritler yolu KAPLAN YOLU Kaplan Köyü İç Yolu KAPLAN çukurköy ceritler yolu KAPLAN YOLU Kaplan Köyü İç Yolu )

Işıklı ( Işıklı Köyü GÖKÇEN YOLU IŞIKLI CUMHURİYET IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Yol Kümeevler HÜSEYİN EFE SK. Işıklı Köyü GÖKÇEN YOLU IŞIKLI CUMHURİYET IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Yol Kümeevler HÜSEYİN EFE SK. )

Işıklar ( Işıklar Köyü İç Yolu AYAKLIKIRI YOLU hasancavuslar yolu DOĞANLAR KÜME EVLER Işıklar Köyü İç Yolu AYAKLIKIRI YOLU hasancavuslar yolu DOĞANLAR KÜME EVLER )

Hisarlık ( HİSARLIK YUVALI YOLU yuvalı hısarlık ova yolu ara yol Hisarlık Köyü Hasançavuşlar Köyü İç Yolu ..hisarklık yolu SELÇUK YUVALI HİSARLIK YUVALI YOLU yuvalı hısarlık ova yolu ara yol Hisarlık Köyü Hasançavuşlar Köyü İç Yolu ..hisarklık yolu SELÇUK YUVALI )

Eskioba ( Eski Oba köyü iç yolu Eski Oba Köyü iç Yolu TİRE YOLU mahmut dönmez grb sulama ara yolu Çevre Yolu Kuyulu Çevre Yolu ESKIOBA KUME EVLERİ Eski Oba köyü iç yolu Eski Oba Köyü iç Yolu TİRE YOLU mahmut dönmez grb sulama ara yolu Çevre Yolu Kuyulu Çevre Yolu ESKIOBA KUME EVLERİ )

Dündarlı ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Dündarlı Köyü İç Yolu BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Dündarlı Köyü İç Yolu )

Doyranlı ( Doyranlı Yolu Doyranlı Köyü cumhuriyet sk. Doyranlı Yolu Doyranlı Köyü cumhuriyet sk. )

Dibekçi ( dibekçi ara yol patıka yamandere dıbekcı yolu Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu dibekçi dere içi yol çeriközü dibekçi ara yol patıka yamandere dıbekcı yolu Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu dibekçi dere içi yol çeriközü )

Derebaşı ( 1.KAPLUMBAG KUME EVLERİ derebaşı köy yolu İzmir Ödemiş Yolu Derebaşı Neşe SALKIM SK. GÜRHANE DEREBAŞI GAZİ DEREBAŞI LALE DEREBAŞI DERE DEREBAŞI CUMHURİYET DEREBAŞI CUMHURİYET SK. BAYRAKTEPE 1.KAPLUMBAG KUME EVLERİ derebaşı köy yolu İzmir Ödemiş Yolu Derebaşı Neşe SALKIM SK. GÜRHANE DEREBAŞI GAZİ DEREBAŞI LALE DEREBAŞI DERE DEREBAŞI CUMHURİYET DEREBAŞI CUMHURİYET SK. BAYRAKTEPE )

Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu Soğulcak su Kümeevleri Cumhuriyet Sokak sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu Soğulcak su Kümeevleri Cumhuriyet Sokak )

Dağdere ( Dağdere Yolu Dağdere Köyü İç Yolu DARI DERESİ Dağdere Yolu Dağdere Köyü İç Yolu DARI DERESİ )

Çukurköy ( Çukurköy Köyü İç Yolu Çukurköy çukurköy sarpça ara yol çukurköy yolu dağ Çukurköy Köyü İç Yolu Çukurköy çukurköy sarpça ara yol çukurköy yolu dağ )

Çiniyeri ( agaclı kume evleri ova yolu Çiniyeri Yolu Çiniyeri köy içi yol TURK GECER SK IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Ağaçlı kümeevler agaclı kume evleri ova yolu Çiniyeri Yolu Çiniyeri köy içi yol TURK GECER SK IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Ağaçlı kümeevler )

Çeriközü ( pınarbasşı sk Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu pınarbasşı sk Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu )

Çayırlı ( Çayırlı Köyü İç Yolu ..Karşıyaka Kümeevler ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ KARŞIYAKA KARACAOĞLAN KÜME EVLER Çayırlı Köyü İç Yolu ..Karşıyaka Kümeevler ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ KARŞIYAKA KARACAOĞLAN KÜME EVLER )

Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu OVA YOLU bozuk bahce sk. PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu OVA YOLU bozuk bahce sk. )

Büyükkömürcü ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Büyükkömürcü Yolu Büyükkömürcü Köyü İç Yolu BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Büyükkömürcü Yolu Büyükkömürcü Köyü İç Yolu )

Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE BÜYÜKKEMERDERE OKUL buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE BÜYÜKKEMERDERE OKUL )

Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri dallık yolu Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu üç kavaklar Mevkii EYREK Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI EĞREK SK. pınarlar kume evleri dallık yolu Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu üç kavaklar Mevkii EYREK Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI )

Başköy ( KOĞUK KAYA patika yol akkaya mevkıı dag yolu 2. karsıyaka kureys ara yol Başköy Köyü İç Yolu Başköy OVA YOLU YEŞİLDERE KUREŞ ORTAKÖY KAYALI akmescit KOĞUK KAYA patika yol akkaya mevkıı dag yolu 2. karsıyaka kureys ara yol Başköy Köyü İç Yolu Başköy OVA YOLU YEŞİLDERE KUREŞ ORTAKÖY KAYALI akmescit )

Ayaklıkırı ( Ayaklıkırı Köyü İç Yolu Ayaklıkırı Köyü ..zeytin Sk. AYAKLIKIRI CUMHURİYET AYAKLIKIRI İNKILAP Ayaklıkırı Köyü İç Yolu Ayaklıkırı Köyü ..zeytin Sk. AYAKLIKIRI CUMHURİYET AYAKLIKIRI İNKILAP )

Armutlu ( armutlu ara yol ARMUTLU Armutlu köyü iç yol Yemişler Yolu armutlu ara yol ARMUTLU Armutlu köyü iç yol Yemişler Yolu )

Alacalı ( Alacalı Yolu Alacalı Köyü İç Yolu HARMANTEPE Harmantepe Alacalı Yolu Alacalı Köyü İç Yolu HARMANTEPE Harmantepe )

Akmescit ( akmescıd akkaya kume evleri Akmescit Köyü İç Yolu Akmescit Köyü AKMESCİT CUMHURİYET akmescıd akkaya kume evleri Akmescit Köyü İç Yolu Akmescit Köyü AKMESCİT CUMHURİYET )

Akkoyunlu ( AKKOYUNLU Eğercil Mevki Akkoyunlu Yolu Akkoyunlu Köyü İç Yolu çavdartepe kümeevleri çavdar tepe kümeevler TİRE YOLU AZMAKALTI Eğercili Küme Evler ara yol AKKOYUNLU Eğercil Mevki Akkoyunlu Yolu Akkoyunlu Köyü İç Yolu çavdartepe kümeevleri çavdar tepe kümeevler TİRE YOLU AZMAKALTI Eğercili Küme Evler ara yol )

Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU )

Saruhanlı ( gölderesi küme evler köy içi yol SARUHANLI MERKEZ gölderesi küme evler köy içi yol SARUHANLI MERKEZ )

Sarılar ( Sarılar Köyü Tepe Mevkii Küme evler Sarılar Köyü Tepe Mevkii Küme evler )

Peşrefli ( ova yolu Peşrefli Yolu Peşrefli Köyü İç Yolu Çayırlı irim Mevkii ova yolu Peşrefli Yolu Peşrefli Köyü İç Yolu Çayırlı irim Mevkii )

Osmancık ( Osmancık Köyü İç Yolu Osmancık Köyü OSMANCIK KOY YOLU OSMANCIK OYU IC YOL ARA OVA YOLU Osmancık Köyü İç Yolu Osmancık Köyü OSMANCIK KOY YOLU OSMANCIK OYU IC YOL ARA OVA YOLU )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu Kocaaliler Yolu )

Hürriyet ( İnan Cd. Zafer Cd. İSTASYON İnan Cd. Zafer Cd. İSTASYON )

Atatürk ( İnönü Blv. Maltepe Cd. Halk GÖLET Gençlik Cd. Arzu Sk. FATİH SULTAN MEHMET İSTASYON 717. Sk. İnönü Blv. Maltepe Cd. Halk GÖLET Gençlik Cd. Arzu Sk. FATİH SULTAN MEHMET İSTASYON 717. Sk. )

Adnan Menderes ( gonca sk. ara ova yolu ara yol ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Necip Paşa Cd. Nadir Süldür Cd. Mevlana ERTUĞRUL GAZİ Adnan menderes Blv. gonca PALMİYE palmiye egemenlik cd. KİREÇTEPE gökcen yolu benli tepe Patlıcan Çukuru Mvki. KİRECTEPE KAPTAN FAIK TOKLUOGLU BUL. gonca sk. ara ova yolu ara yol ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Necip Paşa Cd. Nadir Süldür Cd. Mevlana ERTUĞRUL GAZİ Adnan menderes Blv. gonca PALMİYE palmiye egemenlik cd. KİREÇTEPE gökcen yolu benli tepe Patlıcan Çukuru Mvki. KİRECTEPE KAPTAN FAIK TOKLUOGLU BUL. )

Ketenci ( Şehit İsa Yüksel Cd. Yeniceköy Sk. Tekin Çk. Tekin Sk. ŞANİZADE Sabunhane Çk. SABUNHANE Leylak Sk. Kızlarçeme Sk. Kısakuyu Sk. Kavaklaraltı Cd. Hekim Sk. Hamzaağa Sk. Armağan Sk. Ara Sk. Alamadan Sk. 3. Kızlar Çeşme Sk. 2. Tekin Sk. 2. Kızlarçeşme Sk. 2. Alamadan Sk. 1.DERE 1. Alamadan Sk. 2.DERE Şehit İsa Yüksel Cd. Yeniceköy Sk. Tekin Çk. Tekin Sk. ŞANİZADE Sabunhane Çk. SABUNHANE Leylak Sk. Kızlarçeme Sk. Kısakuyu Sk. Kavaklaraltı Cd. Hekim Sk. Hamzaağa Sk. Armağan Sk. Ara Sk. Alamadan Sk. 3. Kızlar Çeşme Sk. 2. Tekin Sk. 2. Kızlarçeşme Sk. 2. Alamadan Sk. 1.DERE 1. Alamadan Sk. 2.DERE )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ başören KÜÇÜKÖREN Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )

Hamam ( Köşk Ödemiş Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler Köşk Ödemiş Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu Demirdere Köyü İç Yolu )

Çayır ( Çayırköy Köşk Ödemiş Yolu Ataman Çayırköy Köşk Ödemiş Yolu Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu )

Bozcayaka ( Tire Ödemiş Yolu Tire Ödemiş Yolu )

Balabanlı ( Tire Ödemiş Yolu Balabanlı Köyü İç Yolu DOLAMANLIK KÜME EVLER kalealtı küme evler Tire Ödemiş Yolu Balabanlı Köyü İç Yolu DOLAMANLIK KÜME EVLER kalealtı küme evler )

Seyrekli

İlkkurşun

Zeytinova ( İzmir Ödemiş Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Yeşilova ( Köy İçi Yol Eski Çıplak Köyü Yolu Köy İçi Yol Eski Çıplak Köyü Yolu )

Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu Furunlu Yolu macit kasap oğlu grb sulama Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu Furunlu Yolu macit kasap oğlu grb sulama )

Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu Söğütören Köyü Söğütören Köyü İç Yolu Söğütören Köyü )

Pınarlı ( İzmir Ödemiş Yolu Pınarlı Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Köy Yolu İzmir Ödemiş Yolu Pınarlı Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Köy Yolu )

Yenice ( YÜZBAŞIOĞLU Ören Çeşme Sk. Yenice Deresi Sk. Mescit Sk. KILINÇ KURU OĞLU KURU HAVLU KİRLİOĞLU Dibek Sk. ALANKIYI KÖY YOLU YÜZBAŞIOĞLU Ören Çeşme Sk. Yenice Deresi Sk. Mescit Sk. KILINÇ KURU OĞLU KURU HAVLU KİRLİOĞLU Dibek Sk. ALANKIYI KÖY YOLU )

Sadıkpaşa ( CELAL BAYAR Şehitler Cd. Şehitler ŞEHİT CEVDET AYGÜN İSTİKLAL ZÜBEYDE HANIM Ziya Paşa Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Tokatbaşı Köyü Soğukpınar Küme Evleri SOKULLU Pınarbaşı ORHAN GAZİ Necatibey Cd. MERKEZ İSTASYON MENEKŞE Manolya Sk. HELVACIOĞLU Hacı Sinan Cd. Dutlu Kuyu Küme Evleri Doğan Sk. Bayındır Yolu Cd. BAHADIR Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri ALBAY ALPAT İSTASYON ALTI KIRKAĞAÇLI KİREMİT OCAĞI BİRİNCİ MALAL CELAL BAYAR Şehitler Cd. Şehitler ŞEHİT CEVDET AYGÜN İSTİKLAL ZÜBEYDE HANIM Ziya Paşa Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Tokatbaşı Köyü Soğukpınar Küme Evleri SOKULLU Pınarbaşı ORHAN GAZİ Necatibey Cd. MERKEZ İSTASYON MENEKŞE Manolya Sk. HELVACIOĞLU Hacı Sinan Cd. Dutlu Kuyu Küme Evleri Doğan Sk. Bayındır Yolu Cd. BAHADIR Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri ALBAY ALPAT İSTASYON ALTI KIRKAĞAÇLI KİREMİT OCAĞI BİRİNCİ MALAL )

Orta ( Özlü Sk. ÇİFTÇİOĞLU Çifte Çeşme Sk. ZİNCİRLİKUYU Sadık Efendi Sk. Sadikefendi Sk. MEHMET AĞA Küp İrimi Sk. KARAKULAK Kalaycıoğlu Sk. Harlak Çeşme Sk. Hacı Murtaza Gç. Hacı Abdi Sk. Hacı Abdi Gç. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ CİNLİ MESCİT OKTAY Sk HACI MURTAZA Özlü Sk. ÇİFTÇİOĞLU Çifte Çeşme Sk. ZİNCİRLİKUYU Sadık Efendi Sk. Sadikefendi Sk. MEHMET AĞA Küp İrimi Sk. KARAKULAK Kalaycıoğlu Sk. Harlak Çeşme Sk. Hacı Murtaza Gç. Hacı Abdi Sk. Hacı Abdi Gç. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ CİNLİ MESCİT OKTAY Sk HACI MURTAZA )

Mithatpaşa ( Mahmut Şevket Paşa Sk. Gç. MAHMUT ŞEVKET PAŞA Kubilay Gç. KUBİLAY Mahmut Şevket Paşa Sk. Gç. MAHMUT ŞEVKET PAŞA Kubilay Gç. KUBİLAY )

Kurt ( GÜNEŞLİ Eski Kasaplar Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Eski Cami Sk. Dibek Sk. DERE MEYHANE Ahçı Hüseyin Sk. ÜLKÜ ÇUKUR İNİŞİ Yüksek Kaldırım Sk. Yazıcı Çk. Yazıcı Sk. UZUN ÇARŞI Tınaz Tepe Sk. Turan Sk. TOKLU SİVRİ Toklu Sivri Gç. Sakarya Sk. Pazar Gç. Merdivenli Sk. MAHMUT ŞEVKET PAŞA KILINÇ Kocatepe Sk. Koca Kavaklı Sk. KİRLİOĞLU Hıdıroğlu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdırlık Yokuşu Sk. MERKEZ HACI AHMET HACI MURTAZA ÜNLÜ GÜNEŞLİ Eski Kasaplar Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Eski Cami Sk. Dibek Sk. DERE MEYHANE Ahçı Hüseyin Sk. ÜLKÜ ÇUKUR İNİŞİ Yüksek Kaldırım Sk. Yazıcı Çk. Yazıcı Sk. UZUN ÇARŞI Tınaz Tepe Sk. Turan Sk. TOKLU SİVRİ Toklu Sivri Gç. Sakarya Sk. Pazar Gç. Merdivenli Sk. MAHMUT ŞEVKET PAŞA KILINÇ Kocatepe Sk. Koca Kavaklı Sk. KİRLİOĞLU Hıdıroğlu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdırlık Yokuşu Sk. MERKEZ HACI AHMET HACI MURTAZA ÜNLÜ )

Hatay ( ÇAYIR TEKKE EMİR ÇEŞME EMİR ÇEŞME ÇIKMAZI Delioğlan Sk. BATI ÇAYIR TEKKE EMİR ÇEŞME EMİR ÇEŞME ÇIKMAZI Delioğlan Sk. BATI )

Hacı Beşir ( ÜLKÜ Çınarlı Sk. ÇUKUR İNİŞİ Zafer Sk. YÜZBAŞIOĞLU Türkoğlu Çk. Söğütlü Dere Sk. Soğuksu Sk. RAİF PARMAKSIZ KURU OĞLU KURU HAVLU Kurtuluş Sk. Konyalı Çk. Kaya Yokuşu Sk. Hamza Sk. Hacı Kemal Sk. Döneme Dumlupınar Sk. DERE MEYHANE Demirci Çk. Dağ Sk. BOĞAZİÇİ BAHÇE KAHVE ÜNLÜ ÜLKÜ Çınarlı Sk. ÇUKUR İNİŞİ Zafer Sk. YÜZBAŞIOĞLU Türkoğlu Çk. Söğütlü Dere Sk. Soğuksu Sk. RAİF PARMAKSIZ KURU OĞLU KURU HAVLU Kurtuluş Sk. Konyalı Çk. Kaya Yokuşu Sk. Hamza Sk. Hacı Kemal Sk. Döneme Dumlupınar Sk. DERE MEYHANE Demirci Çk. Dağ Sk. BOĞAZİÇİ BAHÇE KAHVE ÜNLÜ )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE 505 CELAL BAYAR ÇINARLIDERE Çınarlı Çeşme Sk. Çınarlı Çeşme Gç. Çepnioğlu Sk. YILDIRIM BEYAZIT OSMANBEY ODABAŞI Mustafa Paşa Sk. MERKEZ İSTASYON MENDERES Mehmetçik Sk. MEHMET AKİF MUZAFFER KÖFTEOĞLU Kul Ali Sk. IŞIK HÜKÜMET ÖNÜ FABRİKA ÖNÜ Fabrika Sk. Cami Sk. 502. Sk. KABAKÇI BAHÇE 505 CELAL BAYAR ÇINARLIDERE Çınarlı Çeşme Sk. Çınarlı Çeşme Gç. Çepnioğlu Sk. YILDIRIM BEYAZIT OSMANBEY ODABAŞI Mustafa Paşa Sk. MERKEZ İSTASYON MENDERES Mehmetçik Sk. MEHMET AKİF MUZAFFER KÖFTEOĞLU Kul Ali Sk. IŞIK HÜKÜMET ÖNÜ FABRİKA ÖNÜ Fabrika Sk. Cami Sk. 502. Sk. )

Çınar ( Ölmez Sk. ÇİFTÇİOĞLU Yağcıoğlu Sk. Taşlıdere Sk. Mestan Çavuş Sk. MEHMET AĞA KALBURCU DERESİ DÜZLÜK CİNLİ MESCİT Canlıoğlu Sk. Bayır Sk. ÖZNAR Sk Ölmez Sk. ÇİFTÇİOĞLU Yağcıoğlu Sk. Taşlıdere Sk. Mestan Çavuş Sk. MEHMET AĞA KALBURCU DERESİ DÜZLÜK CİNLİ MESCİT Canlıoğlu Sk. Bayır Sk. ÖZNAR Sk )

Camii ( UZUN ÇARŞI Oktan Sk. Mektep Sk. KARAKULAK Düzalan Sk. ÖZNAR Sk OKTAY Sk UZUN ÇARŞI Oktan Sk. Mektep Sk. KARAKULAK Düzalan Sk. ÖZNAR Sk OKTAY Sk )

Bıyıklar ( ÇINARLIDERE Sinan Hoca Sk. RAİF PARMAKSIZ Paşa Çeşmesi Sk. Niyazi Bey Sk. KUBİLAY Kani Bey Sk. FABRİKA ÖNÜ Emine Suyu Sk. Döneme Dar Sk. BOĞAZİÇİ BAHÇE KAHVE ÇINARLIDERE Sinan Hoca Sk. RAİF PARMAKSIZ Paşa Çeşmesi Sk. Niyazi Bey Sk. KUBİLAY Kani Bey Sk. FABRİKA ÖNÜ Emine Suyu Sk. Döneme Dar Sk. BOĞAZİÇİ BAHÇE KAHVE )

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu Kızılcaağaç Köyü İç Yolu )

Karahalilli ( 3.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ Karahalilli Yolu Karahalilli Köyü İç Yolu 1.ÇAYIR Gazi Mevki Sk. DEMİR YOLU Cumhuriyet Mevki Sk. 2.ÇAYIR Bayındır Yolu Cd. isimsiz 3.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ Karahalilli Yolu Karahalilli Köyü İç Yolu 1.ÇAYIR Gazi Mevki Sk. DEMİR YOLU Cumhuriyet Mevki Sk. 2.ÇAYIR Bayındır Yolu Cd. isimsiz )

Fırınlı ( 3.ÇAYIR ESKİ FIRINLI KÖYÜ İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. OSMANOĞLU MEVKİİ Furunlu Yolu Bayındır Yolu Cd. 3.ÇAYIR ESKİ FIRINLI KÖYÜ İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. OSMANOĞLU MEVKİİ Furunlu Yolu Bayındır Yolu Cd. )

Elifli ( Çayır Mevkii Sk. ELİFLİ Elifli Köyü İç Yolu Beylik Kümesi Sk. Bayındır Yolu Cd. Çayır Mevkii Sk. ELİFLİ Elifli Köyü İç Yolu Beylik Kümesi Sk. Bayındır Yolu Cd. )

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü İç Yolu Çamlıbel Köyü Ortaca Köy Yolu Çamlıbel Köyü İç Yolu Çamlıbel Köyü Ortaca Köy Yolu )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR

Gazipaşa ( 28 73 75 79. Sk. Manolya Sk. Sarmaşık Sk. YAKAMOZ 77 67 28 73 75 79. Sk. Manolya Sk. Sarmaşık Sk. YAKAMOZ 77 67 )

Salimbey ( 114. Sk. 116. Sk. 116/1. Sk. 59. Sk. Esnaflar Sitesi Papatya Sk. Site İç Yol YAKAMOZ 114. Sk. 116. Sk. 116/1. Sk. 59. Sk. Esnaflar Sitesi Papatya Sk. Site İç Yol YAKAMOZ )

10:00 - 13:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR

Esentepe ( İSMET İNÖNÜ ESENTEPE VATAN Cumhuriyet Cd. 8. Sk. 7. Sk. 4. Sk. Edip Cansever Sk. Çandarlı Dikili Yolu Çandarlı Yolu Cd. ESENTEPE ATATÜRK İSMET İNÖNÜ ESENTEPE VATAN Cumhuriyet Cd. 8. Sk. 7. Sk. 4. Sk. Edip Cansever Sk. Çandarlı Dikili Yolu Çandarlı Yolu Cd. ESENTEPE ATATÜRK )

Demirtaş ( Çandarlı Dikili Yolu Vatan Cd. Kurtuluş Cd. Göçmen 5 Göçmen 4 Göçmen 1 Demitaş Göçmen Demirtaş Yolu Demirtaş Göçmen Çandarlı Dikili Yolu Vatan Cd. Kurtuluş Cd. Göçmen 5 Göçmen 4 Göçmen 1 Demitaş Göçmen Demirtaş Yolu Demirtaş Göçmen )

Deliktaş ( Şehit Mesut Sever Cd. Polis Ali Demirel Sk. Deliktaş Mesut Sever Cd. Deliktaş 3 Deliktaş 12 DELİKTAŞ CUMHURİYET 4. Sk. 3. Sk. 2. Sk. 16. Sk. 14. Sk. DELİKTAŞ 10 1. Sk. DELİKTAŞ VATAN DELİKTAŞ 17/1 DELİKTAŞ 17 Deliktaş İstiklal DELİKTAŞ DELİKTAŞ 4 DELİKTAŞ İSTİKLAL deliktaş istiklal DELİKTAŞ 10/1 Şehit Mesut Sever Cd. Polis Ali Demirel Sk. Deliktaş Mesut Sever Cd. Deliktaş 3 Deliktaş 12 DELİKTAŞ CUMHURİYET 4. Sk. 3. Sk. 2. Sk. 16. Sk. 14. Sk. DELİKTAŞ 10 1. Sk. DELİKTAŞ VATAN DELİKTAŞ 17/1 DELİKTAŞ 17 Deliktaş İstiklal DELİKTAŞ DELİKTAŞ 4 DELİKTAŞ İSTİKLAL deliktaş istiklal DELİKTAŞ 10/1 )

Uzunburun ( Uzunburun1 Uzunburun 10 Sk. Uzunburun 12 Uzunburun 2 Uzunburun 3 Uzunburun 9 Uzunburun Atatürk Uzunburun Cumhuriyet UZUNBURUN 8 UZUNBURUN 5 UZUNBURUN CUMHURİYET UZUNBURUN 6 Uzunburun 7 Sk. Uzunburun1 Uzunburun 10 Sk. Uzunburun 12 Uzunburun 2 Uzunburun 3 Uzunburun 9 Uzunburun Atatürk Uzunburun Cumhuriyet UZUNBURUN 8 UZUNBURUN 5 UZUNBURUN CUMHURİYET UZUNBURUN 6 Uzunburun 7 Sk. )

Çandarlı ( Çandarlı Dikili Yolu 1. Sk. Çandarlı Dikili Yolu 1. Sk. )

Katıralanı ( KATIRALANI 2 KATIRALANI 2/2 Katıralanı 4/1 ATATÜRK CAD. Katıralanı Köyü Katıralanı Köyü İç Yolu Katıralanı 1 Katıralanı 3 Katıralanı 3/1 Katıralanı 4 KATIRALANI 4/1 KATIRALANI 2 KATIRALANI 2/2 Katıralanı 4/1 ATATÜRK CAD. Katıralanı Köyü Katıralanı Köyü İç Yolu Katıralanı 1 Katıralanı 3 Katıralanı 3/1 Katıralanı 4 KATIRALANI 4/1 )

Merdivenli ( Atatürk Cd. Merdivenli 3 Merdivenli 5 Merdivenli 7 Merdivenli Atatürk Merdivenli Köyü Merdivenli Köyü İç Yolu Merdivenli Vatan Atatürk Cd. Merdivenli 3 Merdivenli 5 Merdivenli 7 Merdivenli Atatürk Merdivenli Köyü Merdivenli Köyü İç Yolu Merdivenli Vatan )

Salimbey

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR

Ulus ( 7532/2 Çanakkale Asfaltı Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Koyundere Cami Cd. 7540/1. Sk. 7540. Sk. 7538. Sk. 7532/1. Sk. 7532. Sk. 7503 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501. Sk. 136. Sk. 100/4. Sk. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. 7532/2 Çanakkale Asfaltı Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Koyundere Cami Cd. 7540/1. Sk. 7540. Sk. 7538. Sk. 7532/1. Sk. 7532. Sk. 7503 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501. Sk. 136. Sk. 100/4. Sk. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. )

Kemal Atatürk ( 7528/2 İstiklal Cd. Koyundere Cami Cd. 7534. Sk. 7528/2. Sk. 29 Ekim Cd. 7526/1 7528/2 İstiklal Cd. Koyundere Cami Cd. 7534. Sk. 7528/2. Sk. 29 Ekim Cd. 7526/1 )

Günerli

Gazi ( İstiklal Cd. Yenilik Cd. 107/7 Mustafa Kemal Atatürk Cd. Koyundere Cami Cd. 7702. Sk. 7701. Sk. 7700. Sk. 7521. Sk. 7505. Sk. 107/5. Sk. 107/3. Sk. 107/2. Sk. 107/1. Sk. 7505/1 107/3 İstiklal Cd. Yenilik Cd. 107/7 Mustafa Kemal Atatürk Cd. Koyundere Cami Cd. 7702. Sk. 7701. Sk. 7700. Sk. 7521. Sk. 7505. Sk. 107/5. Sk. 107/3. Sk. 107/2. Sk. 107/1. Sk. 7505/1 107/3 )

Cumhuriyet ( İc Yol Çanakkale Asfaltı Cd. Yenilik Cd. Site İci Yol Sevgi Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 98/2. Sk. 98/1. Sk. 96. Sk. 94/1. Sk. 94. Sk. 7609/1. Sk. 7533. Sk. 7531. Sk. 7529. Sk. 7527. Sk. 7519. Sk. 7517. Sk. 7516. Sk. 7512/3. Sk. 7512/2. Sk. 7512/1. Sk. 7512. Sk. 7510/1. Sk. 7510. Sk. 7509. Sk. 7508/1. Sk. 7508. Sk. 136/2. Sk. 136. Sk. 7527/1 Sk. 7703 Sk. 94 100 136/5 94/2 Sevgi 136/12 İc Yol Çanakkale Asfaltı Cd. Yenilik Cd. Site İci Yol Sevgi Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 98/2. Sk. 98/1. Sk. 96. Sk. 94/1. Sk. 94. Sk. 7609/1. Sk. 7533. Sk. 7531. Sk. 7529. Sk. 7527. Sk. 7519. Sk. 7517. Sk. 7516. Sk. 7512/3. Sk. 7512/2. Sk. 7512/1. Sk. 7512. Sk. 7510/1. Sk. 7510. Sk. 7509. Sk. 7508/1. Sk. 7508. Sk. 136/2. Sk. 136. Sk. 7527/1 Sk. 7703 Sk. 94 100 136/5 94/2 Sevgi 136/12 )

Ahıhıdır

29 Ekim ( Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd. Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd. )

10:30 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR

Köseler ( Asar Dost Güven Köseler Köyü Köseler Köyü İç Yolu Yakamoz Asar Dost Güven Köseler Köyü Köseler Köyü İç Yolu Yakamoz )

Kaşıkçı ( Kaşıkçı Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI Kaşıkçı Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI )

Sindel

Bademalan ( Bademalanı Köyü İç Yolu Bademalanı Yolu Bademalanı Köyü İç Yolu Bademalanı Yolu )

Balaban ( Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu TAŞ KÖPRÜ Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu TAŞ KÖPRÜ )

Çanköy

Çiftlikköy ( Çiftlikköy Çiftlikköy )

İbrahimağa ( Kayın Ortanca Çimenalan Çimenalan Köy Yolu İbrahimağa Köyü İç Yolu Kayın Ortanca Çimenalan Çimenalan Köy Yolu İbrahimağa Köyü İç Yolu )

Işıklar ( Işıklar Kalaycı Düzü Köy Yolu Okul Yolu Işıklar Kalaycı Düzü Köy Yolu Okul Yolu )

Karatekeli ( Karatekeli Köyü Karatekeli Köyü )

Kodukburun

Musacalı ( Musacalı Köyü Musacalı Köyü İç Yolu Musacalı Köyü Musacalı Köyü İç Yolu )

Mıstıklar ( ÖREN Kemal Atatürk Kiraz Kozak Kurtuluş Musacalı Köyü İç Yolu Mustaklar Köyü ULUS Yeni ÖREN Kemal Atatürk Kiraz Kozak Kurtuluş Musacalı Köyü İç Yolu Mustaklar Köyü ULUS Yeni )

Örtülü ( KÖSTEN KOÇCAZ MEYİL DEBİCİK KASAP ALANI DACAK Kadılar Okul Serap Sultan Çam Çarşı Çayırlar Örtülü Köyü İç Yolu KÖSTEN KOÇCAZ MEYİL DEBİCİK KASAP ALANI DACAK Kadılar Okul Serap Sultan Çam Çarşı Çayırlar Örtülü Köyü İç Yolu )

Poyracık ( IŞIKLAR IŞIKLAR )

Sucahlı ( Aslan Sucahlı Köyü Sucahlı Köyü İç Yolu Çamlı HARMANLIK Aslan Sucahlı Köyü Sucahlı Köyü İç Yolu Çamlı HARMANLIK )

Yayakent ( ATÇAYIR KAPIKAYA Tokat Çayırı Yayakent Köyü Yayakent Köyü İç Yolu Şanlı Çıkmazı Akhisar Bergama Yolu Barbaros Bağımsızlık Engin Kahraman Narlı Sancak Simge Tarla GAZİ özgür ATÇAYIR KAPIKAYA Tokat Çayırı Yayakent Köyü Yayakent Köyü İç Yolu Şanlı Çıkmazı Akhisar Bergama Yolu Barbaros Bağımsızlık Engin Kahraman Narlı Sancak Simge Tarla GAZİ özgür )

11:00 - 14:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR

Çaltı ( Çaltı Yolu ÖĞRETMEN Çaltı Köyü İç Yolu Çaltı Yolu ÖĞRETMEN Çaltı Köyü İç Yolu )

Çanköy ( Çanköy Köyü İç Yolu Çanköy Yolu Çanköy Köyü İç Yolu Çanköy Yolu )

Büyükoba ( Kuşkaya Büyükoba Köyü İç Yolu Kuşkaya Büyükoba Köyü İç Yolu )

Bağalan ( Şelale Üçarmut Çukur Yıldırım Kocatarla Irmak Bağalan Köyü İç Yolu Şelale Üçarmut Çukur Yıldırım Kocatarla Irmak Bağalan Köyü İç Yolu )

Arpadere ( ULUBEY AŞAĞIALAN Arpadere Köyü İç Yolu Arpadere Köyü SİYRAT ULUBEY AŞAĞIALAN Arpadere Köyü İç Yolu Arpadere Köyü SİYRAT )

Kınık OSB

Yaylaköy ( ZAKKUM Yayakent Köyü İç Yolu ZAKKUM Yayakent Köyü İç Yolu )

Kocaömer ( Çaltı Yolu Tuna Kuşçu Kocaömerli Köyü İç Yolu Kocaömerli Köyü Geven Avcı Çaltı Yolu Tuna Kuşçu Kocaömerli Köyü İç Yolu Kocaömerli Köyü Geven Avcı

Kalemköy ( TOPRAK Kalemköy Yolu TOPRAK Kalemköy Yolu )

Elmadere ( Elmadere Köyü Asmalı Elmadere Köyü Asmalı )

Değirmencieli ( MOLLA KASIM kocaömer Değirmencieli Köyü İç Yolu Bağlar MOLLA KASIM kocaömer Değirmencieli Köyü İç Yolu Bağlar )

11:00 - 14:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR

Kocaömer

Değirmencieli ( kocaömer kocaömer )

Kınık OSB

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SEFERİHİSAR / İZMİR

Düzce ( 4203 4208 4207 4205 4202 4206 4207 4215 4201 4208 4206/1 4209 4206 4211 4206 4217 4215 4204 İZMİR 4217 4211 Sk. 4210 4209 4203 4208 4207 4205 4202 4206 4207 4215 4201 4208 4206/1 4209 4206 4211 4206 4217 4215 4204 İZMİR 4217 4211 Sk. 4210 4209 )

Çolak İbrahim Bey ( 95/4 4211 95/4 4211 )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES / İZMİR

Oğlananası Cumhuriyet ( FEVZİ ÇAKMAK FEVZİ ÇAKMAK )

Oğlananası Atatürk ( İzmir-Aydın Otoyolu FEVZİ ÇAKMAK Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. 7035 KOYUN AHILI 7035 7035 İzmir-Aydın Otoyolu FEVZİ ÇAKMAK Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. 7035 KOYUN AHILI 7035 7035 )

Kaynaklar Merkez ( 2000. Sk. 2107 KABAKÇILAR 2083 2070 2080 Sk. BAHÇEBAĞ 2103 Sk. 2036 2037 2036 sk. 2030 2079/2 2071/2 2079/3 2051 2106 2105 2012 2047 2048 2045 2020 2039 2058 2043 2046 2054 2053 2028 2023 2041 2005 2005 SK. 2101/1 2034 2076/1 2072 Sk. 2027 Atatürk Cd. KAYNAKLAR NAZIM HİKMET 2001. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2029. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2055. Sk. 2071 2072. Sk. 2072/1. Sk. 2075. Sk. 2075/1. Sk. 2076. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. 2079/1. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Bahçebağ Sk. Camialtı Sk. Celiloğlu Sk. GAZİ HASAN ŞEN Gürlek Sk. Hasan Saka Sk. Kabakçılar Sk. Mehmet Memiş Sk. Sağlık Ocağı Sağlık Ocağı Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit İslam Yeşil Sk. 2078 2073 2071/1 2076 Sk. 2079 Sk. 2000. Sk. 2107 KABAKÇILAR 2083 2070 2080 Sk. BAHÇEBAĞ 2103 Sk. 2036 2037 2036 sk. 2030 2079/2 2071/2 2079/3 2051 2106 2105 2012 2047 2048 2045 2020 2039 2058 2043 2046 2054 2053 2028 2023 2041 2005 2005 SK. 2101/1 2034 2076/1 2072 Sk. 2027 Atatürk Cd. KAYNAKLAR NAZIM HİKMET 2001. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2029. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2055. Sk. 2071 2072. Sk. 2072/1. Sk. 2075. Sk. 2075/1. Sk. 2076. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. 2079/1. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Bahçebağ Sk. Camialtı Sk. Celiloğlu Sk. GAZİ HASAN ŞEN Gürlek Sk. Hasan Saka Sk. Kabakçılar Sk. Mehmet Memiş Sk. Sağlık Ocağı Sağlık Ocağı Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit İslam Yeşil Sk. 2078 2073 2071/1 2076 Sk. 2079 Sk. )

Zafer ( 2313. Sk. 2314. Sk. 2316. Sk. 2318. Sk. 2319. Sk. 2320. Sk. 2320/1. Sk. 2322. Sk. 2323. Sk. 2325. Sk. 2334 2401 Sk. 2403 Sk. 2401 Sk. 2352/1 2374 2315 2302 2303 2401 2311 2306 2353 2348 Çiftlik Sk. Turgut Özal Cd. Gaffar Okkan Sk. Cennet Vadisi Atatürk Cd. 2373. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2369. Sk. 2363. Sk. 2362. Sk. 2361. Sk. 2360/1. Sk. 2360 2358. Sk. 2357. Sk. 2355. Sk. 2354. Sk. 2352. Sk. 2351. Sk. 2349. Sk. 2347. Sk. 2346. Sk. 2344. Sk. 2342/1 Sk. 2342. Sk. 2340. Sk. 2339. Sk. 2338. Sk. 2337. Sk. 2336. Sk. 2335. Sk. 2332. Sk. 2331. Sk. 2330. Sk. 2326. Sk. 2321 2316 2328 2329 2342 Sk. 2342 2341 2370/1 2333 2312. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308. Sk. 2307. Sk. 2305. Sk. 2302. Sk. 205/25. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2316. Sk. 2318. Sk. 2319. Sk. 2320. Sk. 2320/1. Sk. 2322. Sk. 2323. Sk. 2325. Sk. 2334 2401 Sk. 2403 Sk. 2401 Sk. 2352/1 2374 2315 2302 2303 2401 2311 2306 2353 2348 Çiftlik Sk. Turgut Özal Cd. Gaffar Okkan Sk. Cennet Vadisi Atatürk Cd. 2373. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2369. Sk. 2363. Sk. 2362. Sk. 2361. Sk. 2360/1. Sk. 2360 2358. Sk. 2357. Sk. 2355. Sk. 2354. Sk. 2352. Sk. 2351. Sk. 2349. Sk. 2347. Sk. 2346. Sk. 2344. Sk. 2342/1 Sk. 2342. Sk. 2340. Sk. 2339. Sk. 2338. Sk. 2337. Sk. 2336. Sk. 2335. Sk. 2332. Sk. 2331. Sk. 2330. Sk. 2326. Sk. 2321 2316 2328 2329 2342 Sk. 2342 2341 2370/1 2333 2312. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308. Sk. 2307. Sk. 2305. Sk. 2302. Sk. 205/25. Sk. )

Yeşilköy ( Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN )

Karacaağaç

29 Ekim ( 2000. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2118. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2121. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2153. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. 2184. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2188. Sk. 2190. Sk. 2193. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2205. Sk. 2208. Sk. 2209. Sk. 2213. Sk. 2215. Sk. 2220. Sk. 2231. Sk. 2242. Sk. 2224 2252. Sk. 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2255/2. Sk. 2256. Sk. ARAZİ İÇİ Atatürk Cd. Bahçebağ Sk. Değirmentaşı Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Hacı Osmanlar Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Çavuş Sk. Ortatatepe Sk. Sağlık Ocağı Sk. Sümbül Sk. Yaldız Sk. İmamoğlu Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit Nurettin Gök Sk. 2194 2112 2189 2177 2157 Sağlık Ocağı 2138 2130 Sk. 2118/1 2115 2118/1 2110 2192 2206 2255 2113 2254 2185 2159 2117 2246 Sk. 2145 Sk. 2171 Sk. 2148 2114 Sk. 2000. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2118. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2121. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2153. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. 2184. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2188. Sk. 2190. Sk. 2193. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2205. Sk. 2208. Sk. 2209. Sk. 2213. Sk. 2215. Sk. 2220. Sk. 2231. Sk. 2242. Sk. 2224 2252. Sk. 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2255/2. Sk. 2256. Sk. ARAZİ İÇİ Atatürk Cd. Bahçebağ Sk. Değirmentaşı Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Hacı Osmanlar Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Çavuş Sk. Ortatatepe Sk. Sağlık Ocağı Sk. Sümbül Sk. Yaldız Sk. İmamoğlu Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit Nurettin Gök Sk. 2194 2112 2189 2177 2157 Sağlık Ocağı 2138 2130 Sk. 2118/1 2115 2118/1 2110 2192 2206 2255 2113 2254 2185 2159 2117 2246 Sk. 2145 Sk. 2171 Sk. 2148 2114 Sk. )

Kısık ( SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI )

Yıldızlar ( ŞEHİT ER ZEKİ TOKER 2205. Sk. ŞEHİT ER ZEKİ TOKER 2205. Sk. )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

Zafer ( 2358. Sk. 2357. Sk. 2374 2370/1 Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2350 GAFFAR OKKAN 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2366. Sk. 2365. Sk. 2359 2360 2359. Sk. 2358. Sk. 2357. Sk. 2374 2370/1 Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2350 GAFFAR OKKAN 2372. Sk. 2371. Sk. 2370. Sk. 2366. Sk. 2365. Sk. 2359 2360 2359. Sk. )

29 Ekim

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR

İncirli Pınar ( 101/2 Turgut Özal Blv. 101/2 Turgut Özal Blv. )

Irmak ( İzmir-Çanakkale Yolu İzmir-Çanakkale Yolu )

Kazımpaşa ( 1212/1. Sk. İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. 1212/3 1212/1. Sk. İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. 1212/3 )

Zeytinlik ( 9006/1. Sk. 9006/2. Sk. 9007/1 Sk. 9008. Sk. 9010. Sk. 9020/1. Sk. Turgut Özal Blv. İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. 9006. Sk. 9009. Sk. 9006/1. Sk. 9006/2. Sk. 9007/1 Sk. 9008. Sk. 9010. Sk. 9020/1. Sk. Turgut Özal Blv. İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. 9006. Sk. 9009. Sk. )

Esatpaşa ( İzmir-Çanakkale Yolu İzmir-Çanakkale Yolu )

Ulus

9:30 - 13:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Etiler ( Mürselpaşa Blv. Mürselpaşa Blv. )

Mimar Sinan ( Mürselpaşa Blv. Mürselpaşa Blv. )

13:30 - 17:30

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Etiler ( Bozkurt Bozkurt )

Oğuzlar ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt Cd. Mürselpaşa Blv. Bozkurt Cd. )

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

26 Ağustos ( 19 Mayıs Cd. 2368. Sk. 2369. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. 2373. Sk. 2373/1. Sk. 2374. Sk. 2375. Sk. Osman Paşa Cd. Levent Gazipaşa Cd. Emirler 2700. Sk. 19 Mayıs Cd. 2368. Sk. 2369. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. 2373. Sk. 2373/1. Sk. 2374. Sk. 2375. Sk. Osman Paşa Cd. Levent Gazipaşa Cd. Emirler 2700. Sk. )

Yavuz Selim ( Piri Reis Osman Paşa Cd. Gazipaşa Cd. Emirler Cd. Emirler 2385/1. Sk. 2385. Sk. 2384. Sk. 2383. Sk. 2382. Sk. 2381. Sk. 2380. Sk. 2379. Sk. 2378. Sk. 2376. Sk. 19 Mayıs Cd. Piri Reis Osman Paşa Cd. Gazipaşa Cd. Emirler Cd. Emirler 2385/1. Sk. 2385. Sk. 2384. Sk. 2383. Sk. 2382. Sk. 2381. Sk. 2380. Sk. 2379. Sk. 2378. Sk. 2376. Sk. 19 Mayıs Cd. )

Ulubatlı ( 2692. Sk. 2691. Sk. 2690. Sk. 2385. Sk. 2384. Sk. 2383. Sk. 19 Mayıs Cd. 2693. Sk. 2694-1 Güzelyurt Gazipaşa 2694/1 2695. Sk. 2697. Sk. 2692. Sk. 2691. Sk. 2690. Sk. 2385. Sk. 2384. Sk. 2383. Sk. 19 Mayıs Cd. 2693. Sk. 2694-1 Güzelyurt Gazipaşa 2694/1 2695. Sk. 2697. Sk. )

Zeybek ( Piri Reis Cd. Piri Reis Cd. )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Aşık Veysel ( 5733 4007. Sk. 5733/1. Sk. 5733/2. Sk. 5733/3. Sk. Yeşillik Cd. 4035. Sk. 4034. Sk. 4038. Sk. 4039. Sk. 4037. Sk. 4002. Sk. 4002/1. Sk. 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. 5733 4007. Sk. 5733/1. Sk. 5733/2. Sk. 5733/3. Sk. Yeşillik Cd. 4035. Sk. 4034. Sk. 4038. Sk. 4039. Sk. 4037. Sk. 4002. Sk. 4002/1. Sk. 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. )

Seyhan ( 625. Sk. 628. Sk. 629. Sk. 625. Sk. 628. Sk. 629. Sk. )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yeniköy ( Yeniköy Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ demircili küme evkleri Yeniköy Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ demircili küme evkleri )

Şirinköy

Seyrekli

Işık ( Işık Köyü İç Yolu Işık Köyü İç Yolu )

Demircili ( İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evkleri İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evkleri )

12:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Emmioğlu ( 11. Sk. 10. Sk. şeytanlı karaağaç Şeref Usta Cd. İstasyon Cd. Umut Cd. Sanayi Cd. Pakkanlı Blv. Fakülte Çıkmazı Sk. Fakülte Cd. Endüstri Cd. 38. Sk. 36. Sk. 21. Sk. 20. Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 14. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 10. Sk. şeytanlı karaağaç Şeref Usta Cd. İstasyon Cd. Umut Cd. Sanayi Cd. Pakkanlı Blv. Fakülte Çıkmazı Sk. Fakülte Cd. Endüstri Cd. 38. Sk. 36. Sk. 21. Sk. 20. Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 14. Sk. 12. Sk. )

Üç Eylül ( Bağlar Cd. Beyoğlu Sk. Demiryolu Cd. EKMEKÇİ Emmioğlu Cd. Erbaş Sk. Fakülte Cd. Ful Sk. GENÇLİK Göztepe Sk. Güven Sk. Güçlü Sk. Irmak Sk. Işıklı Sk. Konut Sk. Köprü Sk. Maarif Sk. Mezbaha Sk. Mutlu Sk. ORDU Reyhan Sk. Seyhan Sk. Ülker Sk. Şen Sk. Atik Sk. Ataç Sk. 3. Köprüs Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. Bağlar Cd. Beyoğlu Sk. Demiryolu Cd. EKMEKÇİ Emmioğlu Cd. Erbaş Sk. Fakülte Cd. Ful Sk. GENÇLİK Göztepe Sk. Güven Sk. Güçlü Sk. Irmak Sk. Işıklı Sk. Konut Sk. Köprü Sk. Maarif Sk. Mezbaha Sk. Mutlu Sk. ORDU Reyhan Sk. Seyhan Sk. Ülker Sk. Şen Sk. Atik Sk. Ataç Sk. 3. Köprüs Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. )

Umurbey ( 46.sk 40. sk 1. Sk. 1901. Sk. 2. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. SANAYİ SİTESİ 8 9. Sk. Endüstri Cd. KARŞIYAKA Pakkanlı Blv. Sanayi Cd. Umut Cd. Şeref Usta Cd. 46.sk 40. sk 1. Sk. 1901. Sk. 2. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. SANAYİ SİTESİ 8 9. Sk. Endüstri Cd. KARŞIYAKA Pakkanlı Blv. Sanayi Cd. Umut Cd. Şeref Usta Cd. )

Hürriyet ( KARŞIYAKA Doğu Sk. atlı sokak 1602. Sk. 1601. Sk. KARŞIYAKA Doğu Sk. atlı sokak 1602. Sk. 1601. Sk. )

9:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yeniköy ( demircili küme evkleri YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ Küsküt küme evleri Yeniköy Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu KÜSKÜT demircili küme evkleri YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ Küsküt küme evleri Yeniköy Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu KÜSKÜT )

Karadoğan ( karadoğan küme evleri karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu DİKİLİTAŞ karadoğan küme evler karadoğan küme evleri karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu DİKİLİTAŞ karadoğan küme evler )

Karakova ( KARAKOVA Karakova Köyü İç Yolu KARAKOVA Karakova Köyü İç Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu Kızılca Köyü İç Yolu )

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )

Emmioğlu ( Karakova Yolu Karakova Yolu )

Türkmen ( İzmir Ödemiş Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Üç Eylül ( ÜÇ EYLÜL İRSE GÖLÜ MEVKİİ KOCAORMAN MEVKİİ ÜÇ EYLÜL İRSE GÖLÜ MEVKİİ KOCAORMAN MEVKİİ )

Ortaköy ( ortaköyy ORTAKÖY Ortaköy Köyü İç Yolu ortaköyy ORTAKÖY Ortaköy Köyü İç Yolu )

Sekiköy ( küsküt küme evleri Sekiköy Köyü İç Yolu küsküt küme evleri Sekiköy Köyü İç Yolu )

Seyrekli ( Seyrekli Köyü Seyrekli Köyü İç Yolu Seyrekli Köyü Seyrekli Köyü İç Yolu )

Şirinköy ( şirinköy küme evleri Şirinköy Köyü İç Yolu şirinköy küme evleri Şirinköy Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova Tosunlar Köyü İç Yolu başova )

Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )

Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )

Yeniceköy

Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri Yusufdere Küme Evleri )

Kahrat

Kızılcahavlu

Derebaşı

Kayaköy ( Kayaköy Şirinbebe Çk. Üç Haziran Cd. Çiçek Sk. Çelebi Cd. Çavuş Çk. Çavdar Çk. Çamurluk Sk. Çakırcalı Sk. Zambak Çk. Yasemen Çk. Vural Sk. Türk Sk. Sultan Selim Çk. Sever Çıkmazı Sarıgöllü Çk. Sakarya Sk. Orkide Çk. Onbaşı Sk. Nar Sk. Namık Kemal Cd. Muhtar Çk. Meşe Çk. Mezarlık Sk. Mevlana Sk. Mehmet Akif Cd. Malazgirt Sk. DORUK ZEYTİN Kazım Karabekir Cd. Kayalar Sk. Kaya Çk. Kanarya Sk. Kale Meydanı Cd. Kabakoğlu Çk. hasan çavuş sk Favzi Çakmak Sk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Doğan Çk. Doyranlı Yolu Dinç Sk. Dilsiz Sk. Deveci Çk. Dere Sk. Depo Sk. Cami Sk. Buket Sk. Beyazıt Sk. Bey Çk. Berber Çk. Baştürk Çk. Atatürk Cd. erdem Sk. Akın Çk. Aktaş Sk. Akkaş Sk. Adnan Menderes Cd. sultanselim çıkmazı Kayaköy Şirinbebe Çk. Üç Haziran Cd. Çiçek Sk. Çelebi Cd. Çavuş Çk. Çavdar Çk. Çamurluk Sk. Çakırcalı Sk. Zambak Çk. Yasemen Çk. Vural Sk. Türk Sk. Sultan Selim Çk. Sever Çıkmazı Sarıgöllü Çk. Sakarya Sk. Orkide Çk. Onbaşı Sk. Nar Sk. Namık Kemal Cd. Muhtar Çk. Meşe Çk. Mezarlık Sk. Mevlana Sk. Mehmet Akif Cd. Malazgirt Sk. DORUK ZEYTİN Kazım Karabekir Cd. Kayalar Sk. Kaya Çk. Kanarya Sk. Kale Meydanı Cd. Kabakoğlu Çk. hasan çavuş sk Favzi Çakmak Sk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Doğan Çk. Doyranlı Yolu Dinç Sk. Dilsiz Sk. Deveci Çk. Dere Sk. Depo Sk. Cami Sk. Buket Sk. Beyazıt Sk. Bey Çk. Berber Çk. Baştürk Çk. Atatürk Cd. erdem Sk. Akın Çk. Aktaş Sk. Akkaş Sk. Adnan Menderes Cd. sultanselim çıkmazı )

Demircili ( DEMİRCLİ KÜME EVLER Demircili Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evler demircili demircili küme evkleri DEMİRCLİ KÜME EVLER Demircili Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evler demircili demircili küme evkleri )

Dereuzunyer ( Bebekler Köyü İç Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu Bebekler Köyü İç Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )

İlkkurşun ( İzmir Ödemiş Yolu İLKKURŞUN KÜME EVLERİ İzmir Ödemiş Yolu İLKKURŞUN KÜME EVLERİ )

Işık ( Işık Köyü İç Yolu Işık Köyü İç Yolu )

Lütuflar

Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )

Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu )

Bebekler ( Bebekler Köyü İç Yolu Bebekler Köyü Bebekler Köyü İç Yolu Bebekler Köyü )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR

Sarpıncık

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR

Salman ( BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK DENİZGİREN isimsiz111 Salman Köyü Salman Köyü İç Yolu BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK DENİZGİREN isimsiz111 Salman Köyü Salman Köyü İç Yolu )

Merkez ( 1200 1222 1264 1203 İzmir Cd. 1262 KUYUCAK CADDESİ 1243 1231 1226 1215 KUYUCAK 1200 1204 1204 Başkomutan Atatürk 1239 1197 1225 Menekşe Sk. Leylak Sk. KUYUCAK Karaburun Gökçe Deniz Sitesi Sk. Emniyet Cd. Defne Sk. Cumhuriyet Cd. Büyükkent Sitesi Yolu Başkomutan Atatürk Aşağı Çeşme Sk. Atatürk Cd. 1318. Sk. 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1200 1233 1230 1227 1246 1241 1208 1240 1216 1197 1250 1211 1222 1200 1314 1204 1316 1236 Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. Şehit Hakan Algın Cd. İSTİKLAL Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çiğdem Sk. Çayıriçi Poyraz 1012 Nergis Sk. 1200 1222 1264 1203 İzmir Cd. 1262 KUYUCAK CADDESİ 1243 1231 1226 1215 KUYUCAK 1200 1204 1204 Başkomutan Atatürk 1239 1197 1225 Menekşe Sk. Leylak Sk. KUYUCAK Karaburun Gökçe Deniz Sitesi Sk. Emniyet Cd. Defne Sk. Cumhuriyet Cd. Büyükkent Sitesi Yolu Başkomutan Atatürk Aşağı Çeşme Sk. Atatürk Cd. 1318. Sk. 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1200 1233 1230 1227 1246 1241 1208 1240 1216 1197 1250 1211 1222 1200 1314 1204 1316 1236 Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. Şehit Hakan Algın Cd. İSTİKLAL Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çiğdem Sk. Çayıriçi Poyraz 1012 Nergis Sk. )

İskele ( HARMANYERİ 5 2118 2228 2296 2299 YAĞHANE 2 2282 2280 2290 2276 2275/2 2216 ÇINAR ADA PELİT 2253 2205 SEYRANYÜZÜ DENİZ 2155 IHLAMUR 2175 fesleğen 2220 2233 İsmet Kırant Sk. İskele Cd. İnci Sk. Çınaraltı Zambak Sk. Yağhane 1 Sk. Yaya Yolu Sk. Yasemin Sk. Turgutreis Sk. Tarişbank Sitesi Seyranyüzü Cd. Radika Piri Reis Sk. Papatya Sk. Oruç Reis Sk. ORKİDE Okul Sk. Mine Sk. Liman Cd. Leylak Sk. Kubilay Sk. Karayer Cd. Karaburun Hükümet Cd. Hisarcık Sk. Halil Altın Cd. Gül Sk. Fener Sk. Fehim Aytekin Cd. Ekinece Sk. 2180 Deniz Sk. Deniz 2. Sk. Deliklitaş Cd. Burgaz. Cd. Burgaz Cd. 2270 Bambu Sk. Azmak Cd. Aslanburnu Cd. Akvaryum Sitesi Sk. Akasya Sk. Ada Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. harmanyeri 2237 2230 2207 2207 2298 2235 2279 2247 2235 2214 2292 2115 2241 2236 2259 2235 DEĞİRMEN KUYUCAK 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 okul 2256 2247 BODRUM BURGAZ HARMANYERİ 5 2118 2228 2296 2299 YAĞHANE 2 2282 2280 2290 2276 2275/2 2216 ÇINAR ADA PELİT 2253 2205 SEYRANYÜZÜ DENİZ 2155 IHLAMUR 2175 fesleğen 2220 2233 İsmet Kırant Sk. İskele Cd. İnci Sk. Çınaraltı Zambak Sk. Yağhane 1 Sk. Yaya Yolu Sk. Yasemin Sk. Turgutreis Sk. Tarişbank Sitesi Seyranyüzü Cd. Radika Piri Reis Sk. Papatya Sk. Oruç Reis Sk. ORKİDE Okul Sk. Mine Sk. Liman Cd. Leylak Sk. Kubilay Sk. Karayer Cd. Karaburun Hükümet Cd. Hisarcık Sk. Halil Altın Cd. Gül Sk. Fener Sk. Fehim Aytekin Cd. Ekinece Sk. 2180 Deniz Sk. Deniz 2. Sk. Deliklitaş Cd. Burgaz. Cd. Burgaz Cd. 2270 Bambu Sk. Azmak Cd. Aslanburnu Cd. Akvaryum Sitesi Sk. Akasya Sk. Ada Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. harmanyeri 2237 2230 2207 2207 2298 2235 2279 2247 2235 2214 2292 2115 2241 2236 2259 2235 DEĞİRMEN KUYUCAK 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 okul 2256 2247 BODRUM BURGAZ )

Küçükbahçe ( 8107 KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE KÜÇÜKBAHÇE Küçükbahçe Denizgiren Küçükbahçe Yolu 8107 KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE KÜÇÜKBAHÇE Küçükbahçe Denizgiren Küçükbahçe Yolu )

Parlak ( ÖREN DERESİ OVA İÇİ OVAİÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER zeytinlik PARLAK TARLA İÇİ ÇARDAK TEPESİ Parlak Köyü TARLAİÇİ ÇULLU YÜZÜ ÖREN DERESİ OVA İÇİ OVAİÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER zeytinlik PARLAK TARLA İÇİ ÇARDAK TEPESİ Parlak Köyü TARLAİÇİ ÇULLU YÜZÜ )

Yayla ( YAYLA Yaylaköy Yolu YAYLA Yaylaköy Yolu )

Hasseki ( HASSEKİ yatak küme evler Cikmaz Hasseki Yolu Hastayiz Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha HASSEKİ yatak küme evler Cikmaz Hasseki Yolu Hastayiz Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha )

Sarpıncık ( sarpıncık Sarpıncık Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık Yolu sarpıncık Sarpıncık Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık Yolu )

Tepeboz

Eğlenhoca

Kösedere

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Arslanlar ( 6130/3 şehitler küme evleri 6130/3 şehitler küme evleri )

Eğerci ( EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ )

Şehitler ( 2500. Sk. 2500/1. Sk. 7502. Sk. 7504. Sk. 7507. Sk. 7513. Sk. 7521. Cd. ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ 2500. Sk. 2500/1. Sk. 7502. Sk. 7504. Sk. 7507. Sk. 7513. Sk. 7521. Cd. ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Şehitler

9:00 - 14:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Göllüce ( Büyük Menderes Cd. 729. Sk. 727. Sk. 725. Sk. 723. Sk. 722. Sk. 721. Sk. 720. Sk. 719. Sk. 718. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 715. Sk. 714. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 706. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701. Sk. Büyük Menderes Cd. 729. Sk. 727. Sk. 725. Sk. 723. Sk. 722. Sk. 721. Sk. 720. Sk. 719. Sk. 718. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 715. Sk. 714. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 706. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701. Sk. )

Şehitler

Pamukyazı

Naime

Bülbüldere ( Yunus Emre Cd. 823. Sk. 821. Sk. 819. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813. Sk. 811. Sk. 809. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 801. Sk. Yunus Emre Cd. 823. Sk. 821. Sk. 819. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813. Sk. 811. Sk. 809. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 801. Sk. )

Atalan

19 Mayıs

Arslanlar

Yeniçiftlik

Havuzbaşı

14:00 - 18:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Subaşı ( 233 Süleyman Bozkurt Cd. 229 228 233 Süleyman Bozkurt Cd. 229 228 )

9:00 - 13:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Yazıbaşı ( Saz Yolu Cd. Saz Yolu Cd. )

14:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Arıkbaşı ( Hürriyet1 Sk. OKUL Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Çırpı İstasyon Sk. İmamevi Sk. ARIKBAŞI HÜRRİYET Bahar Sk. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Akçam Sk. 4 EYLÜL Cami1 Sk. Cumhuriyet Sk. HUZUR Göçmen Sk. Arıkbaşı Cd. Hürriyet1 Sk. OKUL Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Çırpı İstasyon Sk. İmamevi Sk. ARIKBAŞI HÜRRİYET Bahar Sk. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Akçam Sk. 4 EYLÜL Cami1 Sk. Cumhuriyet Sk. HUZUR Göçmen Sk. Arıkbaşı Cd. )

Çiftçigediği

Kızılcaova ( CANLI İSTASYON CANLI İSTASYON )

10:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları