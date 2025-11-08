İzmir’de kadavradan böbrek bekleyen ve yakınlarından organ bağışı alamayan 3 hasta, çapraz nakil yöntemiyle birbirlerinin akrabalarından organ alarak sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadı. Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki İpek Yıldırım, üç yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi aldı. Diyaliz tedavisi gören Yıldırım’a eşi Hikmet Yıldırım böbreğini vermek istedi ancak doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi.

Beydağ ilçesinden 53 yaşındaki İlhan Kaz ise 25 yıl önce böbreğinde tespit edilen kitle nedeniyle bir böbreğini kaybetmişti. Tek böbrekle hayatını sürdüren Kaz’a geçen yıl böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Eşi Nurgül Kaz, organ bağışında bulunmak istedi ancak doku uyumsuzluğu engel oldu. 22 yaşındaki Sergen Çağlı ise ayağındaki şişkinlik nedeniyle 1,5 yıl önce hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği ortaya çıktı. Diyaliz tedavisi gören Çağlı’ya halası Filiz Gürsol böbreğini vermek istedi, ancak kan uyumsuzluğu nedeniyle bu mümkün olmadı.

3 ayrı ameliyathanede yaklaşık 10 saat süren nakiller

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne kadavradan böbrek nakli için başvuran hastalara Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar, çapraz nakil yöntemi önerdi.

Etik kurul onayıyla gönüllü vericilerin böbreklerinin diğer ailelerdeki hastalara uygunluğu test edildi. Yapılan tetkikler sonucunda, Sergen Çağlı'nın halası Filiz Gürsol'un böbreğinin İpek Yıldırım’a, Hikmet Yıldırım'ın böbreğinin İlhan Kaz’a ve Nurgül Kaz'ın böbreğinin Sergen Çağlı’ya nakledilmesine karar verildi. Nakil işlemleri için 30 sağlık çalışanı, geçen ay 3 ayrı ameliyathanede yaklaşık 10 saat boyunca görev yaptı.

“Bana yeni bir hayat verdi”

İpek Yıldırım, diyaliz tedavisi nedeniyle yaşam kalitesinin her geçen yıl düştüğünü, eşi Hikmet Yıldırım’ın hep yanında olduğunu söyledi. Nakil öncesi hastanede Filiz Gürsol ile tanıştığı anı unutamadığını belirten Yıldırım, "Çapraz nakil olmamıza karar verildi. Onunla böbrek kardeşi oldum, çok mutluyum. Allah razı olsun. Bana yeni bir hayat verdi. Doktoruma da çok teşekkür ederim." dedi. Filiz Gürsol ise yeğeni Sergen Çağlı'nın böbrek yetmezliği nedeniyle çok üzüldüğünü ve onun sağlığına kavuşması için elinden geleni yaptığını ifade etti.

“Organ bağışçısı olmaktan kimse korkmasın”

Sergen Çağlı, diyaliz tedavisi nedeniyle sosyal hayatının kalmadığını, halasının fedakarlığı sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlattı. Nakil sonrası hayatının tamamen değiştiğini vurgulayan Çağlı, "Hem halama hem de bana böbreğini veren Nurgül Kaz'a çok teşekkür ederim. Organ nakli bekleyen hastalar umutlarını kaybetmesinler. Biz bir aile gibi olduk. Şimdi ikimizde de aynı böbrek var. Böbrek kardeşi olduk." ifadelerini kullandı. Nurgül Kaz ise 32 yıllık evli oldukları eşi Hikmet Kaz’a yeni bir yaşam sunmak için hiç düşünmeden böbreğini vermeye karar verdiğini söyledi. Eşine böbrek veremeyeceğini öğrendiğinde Prof. Dr. Tatar’dan gelen çapraz nakil önerisini hemen kabul ettiğini belirten Kaz, şunları kaydetti:

"Hiç tanımadığımız bir insana can olmak çok güzel. Hem hayat kurtarıyorsunuz, hem de insanın oğlu gibi duygusal bağ kuruluyor. Sergen'i ilk gördüğümde 'çok gençmiş' dedim. Oğlum gibi gördüm. Eşimden dolayı yaşadığı sıkıntıları biliyordum. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak. Organ bağışçısı olmaktan kimse korkmasın. Güzel bir duygu. Doku ve kan uyumu olmayabilir ama çapraz nakille herkese ulaşılabilir."

3 aile yeni bir hayata başladı

Metin Yıldırım, eşi İpek Yıldırım’ın yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu ve çapraz nakil ile böbreğini verdiği İlhan Kaz ile ameliyattan sonra abi-kardeş gibi olduklarını anlattı. İlhan Kaz ise hastalık sürecinde eşi Nurgül Kaz’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Hepimiz için iyi oldu. 3 aile yeni bir hayata başladı. Yeniden doğduk desek olacak. Gayet iyiyim, herhangi bir sıkıntımız yok. Normal hayatımıza döndük. Eşim çok fedakarlık yaptı. Hiç düşünmeden karar verdi. Hemen veririm dedi. Herkes fedakarlık yapabilir. Korkacak endişelenecek bir şey yok." dedi.

Prof. Dr. Erhan Tatar da aileler arasında nakil sürecinin planlanmasının 3 ay sürdüğünü ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.