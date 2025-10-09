Aydın’ın Köşk ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Gazze’yi unutmadık, unutturmayacağız” ana fikriyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

“Free Gaza” yazısı ile güçlü bir duruş sergilendi

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “Free Gaza” yazısı oluşturarak Gazze halkına destek mesajı verdi. Öğrencilerin hazırladığı bu görsel çalışma, hem öğretmenler hem de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

“Sessiz kalmak, onaylamaktır”

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin gençlerin vicdan, insanlık ve adalet duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün öğrencilerimizle birlikte Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Okulumuz bahçesinde öğrencilerimizle birlikte ‘Free Gaza’ yazısını oluşturarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirdik. Bu etkinlikte amacımız, gençlerimizin insanlık, vicdan ve adalet duygularını pekiştirerek dünyada yaşanan zulümlere karşı duyarsız kalmamalarını sağlamaktı. Gazze’yi unutmadık, unutturmayacağız. Sessiz kalmak, onaylamaktır. Biz sessiz değiliz.”

Vatandaşlardan öğrencilere takdir

Etkinlik, Köşk’te vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Öğrencilerin insani duyarlılıkla gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyon, toplumun her kesiminden olumlu geri dönüş aldı. Öğretmenler ve veliler, gençlerin dünyada yaşanan acılara kayıtsız kalmamasının umut verici olduğunu belirtti.