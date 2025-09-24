Son Mühür - Gazze’ye insani yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na, gece saatlerinde dronlarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye zarar verdiği bildirildi.

Sumud Filosu'na saldırı ve taciz

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada İki geminin yelkeninin hasar gördüğü bildirildi:

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür."