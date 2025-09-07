Son Mühür- Gazze'nin yaşadığı trajedi bitecek gibi görünmüyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri'ndeki Filistinlilerin güneye doğru hareket etmeleri gerektiğini, zira güçlerinin bölgenin en büyük kentsel alanına doğru ilerlediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya Gazze şehrinin ele geçirilmesi emrini vermesinin ardından, İsrail güçleri haftalardır şehrin kuzeyindeki banliyölere saldırı düzenliyor.



Gazze nüfusunun yarısı o bölgede yaşıyordu...



Saldırı, yaklaşık iki yıldır süren çatışmalardan kaçarak buraya sığınan yüz binlerce Filistinliyi yerinden etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Savaştan önce şehirde yaklaşık bir milyon kişi, yani Gazze nüfusunun neredeyse yarısı yaşıyordu.

İsrailli yetkililere göre , sağcı koalisyon müttefiklerinin desteğiyle Netanyahu, İsrail askeri liderliğinin tavsiyelerine rağmen Gazze Şehri'nin ele geçirilmesini emretti . Ordu, tereddütlerine rağmen operasyonu desteklemek için on binlerce yedek askeri göreve çağırdı.



IDF sözcüsü güvence verdi...



İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee, X gazetesinde yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta belirlenen kıyı bölgesine gitmek isteyen sakinlerin şehri terk etmesi gerektiğini belirterek, kaçanlara orada yiyecek, tıbbi bakım ve barınma imkânı sağlanacağı güvencesini verdi.

Adraee, belirlenen alanın "insani bölge" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'nin yaklaşık yüzde 75'ini kontrol ettiğini belirtiyor.