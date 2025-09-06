Çin’in kuzeyinde yer alan Bohay Denizi’nde kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 04.30 sıralarında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora oldu ve mürettebatın bir kısmı denize düştü.

Kayıplar için arama kurtarma başlatıldı

Yetkililer, denize düşen kayıp mürettebatı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik unsurları ve kurtarma ekipleri, aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma süreci başladı

Bakanlık, kazaya ilişkin sorumluluk ve ihmalin araştırılacağını duyurdu. Olayın nasıl meydana geldiğinin netleşmesi için detaylı bir soruşturma yürütüleceği belirtildi.

Ortak çalışma grubu bölgeye gidiyor

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu’nun yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın katılımıyla oluşturulan ortak çalışma grubunun da bölgeye hareket ettiği bildirildi. Çalışma grubu, kaza sonrası acil durum faaliyetlerini koordine edecek.

Deniz trafiğinde güvenlik endişesi

Kaza, Bohay Denizi’ndeki yoğun deniz trafiğinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılacağını vurguladı.