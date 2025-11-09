Son Mühür- Gazze'de tansiyonu yükselten adım El-Kassam Tugayları'ndan geldi. ABD Başkanı Trump'ın bastırmasıyla imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail saldırılarının can almaya devam ettiği Gazze'de, El-Kassam Tugayı'nın savaşçıları direniş sinyali verdi.

Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı, ''El-Kassam Tugayları, Refah’ta İsrail kontrolündeki bölgelerin altında bulunan tünellerdeki yaklaşık 200 savaşçısının teslim olmayacağını, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.'' bilgisini paylaştı.

Arabulucu ülkeler devreye girmeli...



''Yapılan açıklamada her türlü çatışmanın sorumluluğunun İsrail’de olduğu, Hamas savaşçılarının ise sadece kendilerini savunduğu ifade edildi.'' diyen Bölükbaşı,

''Ayrıca ateşkesin bozulmasına engel olunması ve Refah krizine çözüm bulunması için arabulucu ülkelere çağrı yapıldı.



ABD dahil olmak üzere arabulucular, Hamas mensuplarına Sarı Hattın Hamas kontrolündeki tarafa güvenli geçiş sağlanması için İsrail’e baskı yapıyor.

İsrail kamuoyunda ve özellikle aşırı sağcı kesimlerde ise böyle bir şeyin yapılmasına tepki gösteriliyor; Hamas savaşçılarının öldürülmesi veya teslim olurlarsa tutuklanmaları isteniyor.

Arabulucular, Hamas mensuplarının silahlarını teslim edip güvenli bir şekilde geçiş yapmasını önerirken ABD, bu meselenin çözümünü Gazze şeridinin tamamındaki silahsızlandırma süreci için bir pilot uygulama gibi görüyor; bu nedenle krizin sorunsuz şekilde çözüme kavuşturulmasına büyük önem veriyor.'' hatırlatmasında bulundu.