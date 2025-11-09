Son Mühür- Çin Ticaret Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilgili "çift kullanımlı ürünlerin" ABD'ye ihracatına onay verme yasağının askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık, askıya almanın Pazar gününden 27 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.

Bakanlık söz konusu yasağı 2024 yılının Aralık ayında duyurmuştu.

9 Ekim'de açıklamıştı...



Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca, yasağın yanı sıra ABD'ye çift kullanımlı grafit ihracatında daha sıkı son kullanıcı ve son kullanım amaçlı kontrollerin de askıya alındığını açıkladı.

Çin, geçtiğimiz Cuma günü 9 Ekim'de uygulamaya konulan diğer ihracat kontrollerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Bunlar arasında bazı nadir toprak elementleri ve lityum pil materyalleri üzerindeki kısıtlamaların genişletilmesi de yer alıyordu.

Güney Kore'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump daha önce gümrük vergilerini düşürme ve diğer ticaret önlemlerini bir yıl süreyle askıya alma konusunda anlaşmışlardı .