İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanan 20 maddelik plan kapsamında uluslararası askerî destek süreci başladı. Plan, ateşkesin korunması, insani yardımların güvenli biçimde ulaştırılması ve bölgede barışın sürdürülebilir hale getirilmesini hedefliyor.

Almanya, ABD liderliğindeki koordinasyon merkezine katılıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki hafta Alman Silahlı Kuvvetleri’nden (Bundeswehr) bir tuğgeneral ile iki kurmay subayın, ABD öncülüğünde kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC)’de göreve başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, subayların İsrail’in güneyinde konuşlu CMCC’de görev yapacakları, üniformalı ancak silahsız olacakları belirtildi.

CMCC’nin görevi: Ateşkesi izlemek ve yardımları koordine etmek

Yaklaşık 200 askerin görev yapacağı Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, ateşkesin takibini sağlamakla birlikte Gazze’ye yönelik insani yardımların koordinasyonu, güvenliği ve lojistik akışı konularında da sorumluluk üstlenecek.

Merkez, ayrıca oluşturulacak uluslararası barış gücünün entegrasyonu, eğitimi ve lojistik destek planlamasını yürütecek.

ABD’li general komuta edecek

CMCC’nin komutasını bir ABD’li general üstlenecek. Almanya Savunma Bakanlığı, bu görevin NATO standartları doğrultusunda planlandığını ve çok uluslu bir yapının tesis edilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Alman askerleri meclis onayı olmadan görevlendiriliyor

Açıklamada, Almanya’nın bu görevlendirme için meclis onayına gerek duymadığı belirtildi. Bunun nedeni, Alman askerlerinin silahlı bir operasyona katılmayacak olmaları ve yalnızca gözlem, koordinasyon ve destek rolü üstlenecekleri şeklinde açıklandı.

Gazze’de uluslararası gözlem dönemi başlıyor

Yeni dönemde CMCC, ateşkesin bozulmaması için bölgedeki askeri hareketlilikleri izleyecek ve taraflar arası iletişim kanallarını açık tutacak. Uluslararası toplumun, özellikle ABD, Almanya, Fransa ve Katar’ın diplomatik desteğiyle bu süreçte aktif rol alması bekleniyor.