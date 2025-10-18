İstanbul 45. Asliye hukuk Mahkemesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. CHP’nin pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi’nin de durdurulması istendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) konuyu görüşmek üzere yarın toplanacağı öğrenildi.

19 Ekim 2025 tarihinde (bugün) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını isterken, talepli yazı ise İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin göndermiş olduğu yazıda, "CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

YSK toplantısının ise saat 14.00'te yapılacağı öğrenildi.