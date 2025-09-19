Son Mühür- Dünyanın önde gelen haftalık dergilerinden The Economist, yeni sayısında çarpıcı bir kapağa imza attı. Kapakta İsrail ve ABD bayrakları perde gibi yanlara açılırken, ortada şu ifadeler yer alıyor: “How Israel is Losing America” (İsrail Amerika’yı Nasıl Kaybediyor).

Artan sivil kayıplara dikkat...



Dergi, bu görsel ve başlıkla iki ülke arasındaki ittifakın giderek zayıfladığına dikkat çekiyor. ABD’nin onlarca yıldır Orta Doğu’daki en güçlü müttefiki olan İsrail’in, özellikle Gazze’de devam eden savaş ve artan sivil kayıplar nedeniyle hem Amerikan kamuoyunda hem de siyasi arenada büyük tepki çektiği vurgulanıyor.



Destek hızla eriyor...



Uzmanlar, İsrail’in Washington’daki konumunun “artık tartışmasız bir ayrıcalık” olmaktan çıktığını, özellikle genç kuşak Amerikalılar ve Demokrat tabanda desteğin hızla eridiğini belirtiyor. Bu durumun da ABD’nin dış politikası ve Orta Doğu’daki dengeler üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

The Economist’in kapağı, İsrail’in yalnızca bölgesel değil, küresel diplomatik zeminde de zor bir döneme girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.