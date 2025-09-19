Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu, şu anda Gazze kıyılarına yaklaşık 2000 mil uzaklıkta bulunuyor. Filonun 14 gün sürecek yolculuğun ardından Doğu Akdeniz’e ulaşması bekleniyor.

Filo Akdeniz’e girdiğinde bölgede olağanüstü bir tablo oluşacak. Türkiye ve Mısır donanmaları, aynı dönemde ortak bir tatbikat icra edecek. Bu da, bölgede hem insani amaçlı bir sivil hareketliliğin hem de güçlü askerî unsurların aynı anda sahada bulunması anlamına geliyor.

Bölgedeki güç dengelerini etkileyebilir

Analistler, bu eş zamanlılığın “çarpan etkisi” yaratabileceğine dikkat çekiyor. Filonun seyrine yönelik olası müdahale ya da provokasyon ihtimali, sadece Gazze’ye yardım sürecini değil, aynı zamanda Türkiye-Mısır ilişkilerini, NATO ve bölgedeki güç dengelerini de doğrudan etkileyebilir.

Uzmanlara göre, Doğu Akdeniz önümüzdeki günlerde bir dönüm veya kopuş noktasına sahne olabilir. Bu süreçte uluslararası toplumun vereceği siyasi ve diplomatik tepkiler, gelişmelerin yönünü belirleyecek.

Sisi, İsrail’i ilk kez “düşman” olarak nitelendirdi

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, yaptığı açıklamada İsrail’i “düşman” olarak nitelendirerek, 1977’den bu yana izlenen politikadan farklı bir duruş sergiledi.

1977’de imzalanan Camp David Antlaşması ile başlayan diplomatik ilişkilerden bu yana Mısır liderleri genellikle İsrail’i düşman olarak tanımlamaktan kaçınıyordu.