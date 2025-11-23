Son Mühür- İnsani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çeken Gazze şimdi de su kriziyle karşı karşıya. Gazze'de nüfusun neredeyse yarısına hizmet veren su arıtma tesisleri işleten bir şirket, Hamas'ın çalışanlarından birini gözaltına almasını protesto etmek için faaliyetlerini durdurdu.

Abdul Salam Yassin Şirketi'nden yapılan açıklamada, bu kararın şirketten su alan 1 milyondan fazla kişiyi etkileyeceği belirtildi.

Krizi daha derinleştiren bir adım da su konteynerlerini taşıyan kamyon sürücülerinden geldi.

Bölgeden gelen haberlere göre su konteynerlerini taşıyan 70'ten fazla kamyon da faaliyetlerini durdurmuş durumda.

Gazze'nin alt yapısı yok olmuş durumda...



7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de alt yapı neredeyse tamamen harap olmuş durumda.

Su borularının büyük zarar gördüğü Gazze'de yüz binlerce insan temiz suya ulaşmakta büyük zorluk çekiyor.



Ekim ayında silahların susmasının ardından Hamas bölgede kontrolü yeniden sağlamak için mücadele ediyordu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yarısını kontrol etmeye devam ediyor.

2007'den beri Gazze topraklarını yöneten Hamas'a Mart ve Nisan aylarında kısa süreli protesto gösterileri patlak vermiş, Hamas'ın kamu düzeninin bozulmayacağı yönündeki açıklamasının ardından gösteriler sona ermişti.