Son Mühür- İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını göstermeye devam ediyor. Filistin direnişinin sembol isimlerinden Dr. Hussam Ebu Safiya'nın tutukluluk süresinin altı ay daha uzatıldığı ortaya çıktı.

Dr. Hussam Ebu Safiya, Nobel Barış ödülüne aday gösterilen 338 isimden biriydi.

Gazze direnişi sırasındaki özverili çabasının ardından Ebu Safiye uluslararası tanınan bir figür haline gelmişti.



Dr. Hussam Ebu Safiye kimdir?



Tam adı Hussam Idris Abu Safiya, Gazze Şeridi'nde çocuklara yönelik sağlık çalışmalarıyla tanınmış bir Filistinli çocuk doktoru.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Edvan Hastanesi müdürü olarak görev yapmış, savaş koşullarında hastaneyi ayakta tutma mücadelesiyle uluslararası bir direniş sembolü haline gelmiştir.

Şubat 2024'de göreve gelmesinin ardından 120 olan yatak kapasitesini 200'3 çıkartmayı başarmıştı. 25 Ekim 2024'deki hastane baskınında İsrail askerleri oğlunu öldürdü.

27 Aralık'ta 200 sağlık çalışanıyla birlikte gözaltına alındı.

21 Kasım 1973'te Gazze'nin Cebaliye Mülteci Kampı'nda doğmuş, ailesi 1948 Nakba (Felaket) sırasında Hamama köyünden zorla göç ettirilmiştir.

