Son Mühür - Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara'nın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ilk görüşmede "Beşar Esad’ın iadesini talep edeceği" iddialarına Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Şara arasındaki görüşmede Esad’ın iadesinin gündeme gelip gelmediği sorusuna net bir yanıt vermezken, "Esad konusunda bildireceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Putin ve Şara arasındaki görüşmeler

Peskov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin geleceği konusunun Putin ile Şara arasındaki görüşmelerde gündeme geldiğini açıkladı. Ayrıca, Suriye'nin güneyinde Rus devriyelerinin yeniden devreye girdiğine dair iddialarla ilgili de konuşan Peskov, “Böyle bir bilgiye sahip değilim. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Bu haberin kaynağını bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in Moskova’da Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye’ye bir iade ziyaretinin şu an için planlanmadığını belirtti. “Bu tür davetler diplomatik kanallar aracılığıyla iletilir” diyen Peskov, böyle bir ziyaretin ilerleyen dönemde gündeme gelebileceğini ifade etti.