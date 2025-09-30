İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 97’ye, yaralıların sayısı ise 168 bin 536’ya ulaştı.

Son 24 saatte 42 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 42 sivilin cansız bedeni getirildi. Aynı süre içinde 190 kişi de yaralı olarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından 13 bin 229 kişinin yaşamını yitirdiğini, 56 bin 495 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yardım noktalarındaki saldırılar sürüyor

Bakanlığın verilerine göre, İsrail’in yardım dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde bu noktalardan 5 kişinin cansız bedeni hastanelere ulaştırıldı, 56 kişi de yaralandı. Böylece, saldırılar nedeniyle yardım bölgelerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 576’ya, yaralı sayısı ise 18 bin 873’e çıktı.

Açlık nedeniyle ölümler artıyor

Açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler de paylaşıldı. Buna göre, Gazze’de şu ana kadar 453 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında 150 çocuk bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) bölgede kıtlık ilan etmesinin ardından kayıtlara geçen ölüm sayısı ise 175 oldu. Bu vakalardan 35’inin çocuk olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar ve insani kriz nedeniyle can kayıplarının her geçen gün artmaya devam ettiğini vurguladı.