Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin endişe verici boyutlara ulaştığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, hayatını kaybedenler arasında 150’si çocuk olmak üzere toplam 453 kişi bulunuyor.

İsrail’in ablukası ve yardım engelleri

Bakanlık, İsrail’in Gazze’ye giriş-çıkışı kapatarak insani yardım ve gıda sevkiyatını ciddi şekilde kısıtlamasının, bölgede açlık krizini derinleştirdiğini vurguladı. Ablukanın devam etmesi, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını engelliyor ve siviller üzerinde ağır sonuçlar doğuruyor.

Birleşmiş Milletler raporları da korkutucu

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze ve çevresinde resmi olarak “kıtlık” durumunu ilan etmişti. Bakanlık, bu tarihten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin 35’inin çocuk olduğunu ve toplam 175 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İnsani durum alarm veriyor

Uzmanlar, Gazze’de yaşanan bu açlık krizinin bölgedeki insani durumu daha da kritik hale getirdiğini belirtiyor. Sağlık ve yardım kuruluşları, acilen gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını talep ediyor.