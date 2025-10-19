Son Mühür- Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava nezarlığı haline getiren Netanyahu8 liderliğindeki İsrail, Filistinli sivilleri katlederken bir grup Filistinli'nin de desteğini yanında bulmuştu.

Avustralyalı dünyaca ünlü aktivist Prof. Dr. Tim Anderson söz konusu kişilerin yer aldığı grubu Gazze hainleri olarak nitelendirdi.

Yardımları tek tek yağmalıyorlar...



''Gazze haini Yasser Abu Shabab, Gazze'de "İsrail" güçlerine yardım eden suç grubunu yönetiyor ve üyelerinin insani yardım konvoylarına güvenlik sağladığını iddia ediyor, ancak yerel kaynaklar tarafından yayınlanan raporlar, üyelerinin Gazze'deki insani yardımları tekrar tekrar yağmaladığını ve bu malları orijinal fiyatının onlarca katına sattığını gösteriyor.'' hatırlatmasında bulunan Anderson,

''Yasser Abu Shabab'ın, Güney Gazze Şeridi'nde büyük bir klanın üyesi olduğu ve geniş çaplı uyuşturucu kaçakçılığı ile IŞİD gibi terörist gruplarla bağlantıları olduğu suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtilmelidir. Abu Shabab'ın komutasındaki kişi sayısının yaklaşık 200 olduğu tahmin ediliyor ve bu kişiler bazen "İsrail" terörist örgütününkine benzer üniformalar giyerken görülüyor.



Şimdi, İbrani medyası, Siyonist rejimin, Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarına karşı onları güçlendirme çabalarının bir parçası olarak bu çete grubuna silah desteği sağladığını kabul ediyor.'' mesajı verdi.



İsrail'in onayı olmadan...



''İsrail'in Abu Shabab grubuna sağladığı silahlar, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki operasyonlar sırasında Filistin direniş gruplarından ele geçirdiği silahları içeriyor.'' diyen Tim Anderson,

''Tel Aviv'in Abu Shabab komutasındaki bu gruba silah yardımı, "İsrail" güvenlik kabinesinin onayı olmadan, Siyonist rejimin güvenlik servisleri tarafından yönlendirilerek ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından onaylanarak gerçekleştirildi.'' bilgisini paylaştı.