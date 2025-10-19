The Independent’ın haberine göre, Londra’daki Nusr-Et Steakhouse geçen yıl 5,5 milyon sterlin (yaklaşık 7,3 milyon dolar) zarar açıkladı.

Ciro arttı ama zarar büyüdü

Şirketin gelirleri 10 milyon sterline yükselse de bu artış, yüksek maliyetleri ve müşteri kaybını dengelemeye yetmedi. Böylece Nusr-Et markasının küresel ölçekteki düşüşü, İngiltere’de de resmiyet kazanmış oldu.

ABD’de de tablo parlak değil

Bir dönem yedi şubesi bulunan Nusr-Et’in ABD’deki restoran sayısı yalnızca New York ve Miami ile sınırlı kaldı. Beverly Hills, Dallas, Las Vegas ve Boston dahil olmak üzere kapanan şubelerin şirkete 8,8 milyon dolar ek yük getirdiği bildirildi.

Viral şöhret iş modeline dönüşemedi

Nusret Gökçe’nin 2017’de sosyal medyada “tuz serpme” hareketiyle elde ettiği dünya çapındaki ün, uzun vadede sürdürülebilir bir ticari başarıya dönüşmedi. Uzmanlara göre “şov temelli lüks deneyim” anlayışı, sosyal medya ilgisi azaldıkça etkisini kaybetti.

Tüketici artık gösteriş değil, sadelik arıyor

İngiltere’de enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde seyrettiği 2025’te, yüksek fiyatlı restoranlara talep sert biçimde düştü. Boston Consulting Group’un verilerine göre, hanelerin “isteğe bağlı harcamaları” yüzde 9 azaldı.

Artık tüketiciler “lüks sunum” yerine “değer, kalite ve sadelik” arıyor. Uzmanlar, İngiltere kültüründe Gökçe’nin sahne performansına dayalı yaklaşımının “fazla Amerikan” ve “Las Vegas tarzı” bulunduğunu belirtiyor.

“İnsanlar hala biftek istiyor ama Nusret’in bifteğini değil”

Tarım ve Bahçecilik Kalkınma Kurulu (AHDB) verilerine göre, 2025 başında et, balık ve tavuk satışları yüzde 1,4 arttı; bitkisel bazlı ürünler ise yüzde 12,4 geriledi. Buna karşın tüketici artık abartılı sunum yerine sade, izlenebilir ve doğal ürünleri tercih ediyor.

Uzmanlar bu durumu, “İnsanlar hâlâ biftek istiyor ama Nusret’in bifteğini değil” sözleriyle özetliyor.

Salt Bae fenomeni mi yoksa bir dönem modası mı?

Bir zamanlar “gösterişli erkeklik” ikonuna dönüşen Salt Bae figürü, bugün artık post-Ozempic çağının sade, sağlıklı ve minimal yaşam anlayışıyla örtüşmüyor.

Sosyal medyada “altın kaplama biftekler” yerini “evde sağlıklı tabaklar” içeriklerine bırakırken, lüks et sunumları yerini uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve dengeli beslenmeye dayalı trendlere bıraktı.