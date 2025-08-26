Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması konusunda temkinli bir duruş sergilediğini açıkladı. Merz, gerekli koşullar yerine getirilmediği için Almanya'nın şimdilik bu adımı desteklemeyeceğini belirtti.

Filistin Devleti için gerekli koşullar yerine getirilmedi

Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basının karşısına geçen Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Almanya'nın uluslararası arenadaki Filistin politikasına ışık tuttu. Merz, yaptığı açıklamada, egemen bir Filistin devletini resmen tanımak için gereken şartların henüz oluşmadığını vurguladı. Bu değerlendirmesiyle, Kanada ve Fransa gibi ülkelerden farklı bir çizgi izleyeceklerini de ortaya koydu.

Almanya, BM Genel Kurulu'nda bu girişimi desteklemeyecek

Friedrich Merz, önümüzdeki ay yapılacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönündeki bir girişime Almanya'nın şu aşamada destek vermeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Şansölye'nin bu tutumu, Ortadoğu'daki diplomatik dengeler ve uluslararası ilişkiler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.