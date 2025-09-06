İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, bölgedeki sivil kayıplar giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 362 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ateşkesin bozulmasından bu yana 11 bin 828 ölüm

Bakanlık verilerine göre, İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından Gazze’de 11 bin 828 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 bin 326 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ise toplam ölü sayısı 64 bin 368’e, yaralı sayısı ise 162 bin 367’ye yükseldi.

Açlık ve kıtlık ölümleri artıyor

Yoğun bombardıman ve ablukanın yanı sıra açlık da Gazze’deki en büyük tehditlerden biri haline geldi. Bakanlık, son 24 saatte 1’i çocuk 6 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler 135’i çocuk olmak üzere 382’ye çıktı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te kıtlık ilan etmesinden bu yana 20’si çocuk toplam 104 ölüm kaydedildi.

Yardım bölgelerinde ölümler devam ediyor

İsrail’in yardım dağıtım noktalarına saldırıları da sürüyor. Son 24 saatte 23 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 143 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Böylece yardım bölgelerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 385’e, yaralı sayısı da 17 bin 577’ye yükseldi.

Siviller hayatta kalma mücadelesinde

Süregelen saldırılar, Gazze’deki siviller için yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Abluka, bombardıman ve kıtlık tehdidi altında kalan yüz binlerce kişi, hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele veriyor.