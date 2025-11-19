İstanbul açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde zehirlenme olayı meydana geldi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın yaklaşık 2 mil güneyinde yaşanan olayda 1 mürettebat yaşamını yitirdi, 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Gemide bulunan diğer 10 mürettebatın tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Soğuk tanktaki sızıntıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada zehirlenmenin ilk tespitlere göre tanker gemisinin soğuk tankında oluşan sızıntıdan kaynaklandığını bildirdi. Gemide bulunan gaz veya kimyasal maddelerin personeli etkilediği değerlendiriliyor.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD’ın KRBN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gemiye çıkarak hem zehirlenme vakalarına müdahale etti hem de sızıntının kaynağını tespit etmek için güvenlik tedbirleri aldı.

13 mürettebatın 1’i öldü, 2’si gözetim altında

Valilik açıklamasında, gemide çoğunluğu Rusya vatandaşı olan toplam 13 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Zehirlenen iki mürettebat hastaneye sevk edilirken, durumlarının yakından takip edildiği aktarıldı. Hayatını kaybeden personelin kimlik bilgileri ise henüz açıklanmadı.

Tahliye çalışmaları devam ediyor

Gemideki diğer 10 mürettebatın tahliyesi için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışması sürüyor. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, olası bir kimyasal yayılım riskine karşı KRBN timleri önlem alıyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

Sızıntının nedeni, geminin taşıdığı yükün niteliği ve zehirlenmeye yol açan kimyasalın türü konusunda detaylı inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı ile ilgili kurumlar süreci yakından takip ediyor.