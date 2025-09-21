İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının yanı sıra uyguladığı abluka, bölgede açlığı derinleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, insani yardım malzemelerinin girişinin engellenmesi nedeniyle her geçen gün yeni can kayıpları yaşanıyor.

Son 24 saatte 5 kişi daha hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece bölgede açlık kaynaklı ölümlerin toplam sayısı 447’ye ulaştı. Bu kayıpların 147’sini çocuklar oluşturuyor.

İsrail ablukası yardımları engelliyor

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye giriş-çıkışları kapatarak gıda ve insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının krizi derinleştirdiği vurgulandı. Yardım konvoylarının bölgeye ulaşamaması nedeniyle özellikle çocukların ve yaşlıların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

“Kıtlık” resmen ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze şehri ve çevresinde resmen “kıtlık” durumu ilan etmişti. Sağlık Bakanlığı, bu tarihten itibaren açlık nedeniyle 32’si çocuk olmak üzere 169 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çocuklar en büyük tehlike altında

Son veriler, Gazze’de açlıktan ölenlerin önemli bölümünü çocukların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası kuruluşlar, yetersiz beslenmenin uzun vadede kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunurken, bölgeye acil gıda ve ilaç yardımı çağrıları yineleniyor.

Uluslararası topluma çağrı

Filistinli yetkililer ve insani yardım örgütleri, Gazze’deki açlık krizinin önlenebilmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor. Ablukanın kaldırılması ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması talep ediliyor.