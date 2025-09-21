Son Mühür/ Begüm Mol- Nisan 2025’te olağanüstü kurultay toplandığını belirten Günaydın, bu kez de Genel Başkan’ın yetkisiz olduğu iddiasıyla sürecin engellenmeye çalışıldığını aktardı. Ancak bu kez 950 delegenin imzasıyla yeni bir kurultayın toplandığını ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) itirazları reddettiğini vurguladı.

“CHP kumpası aşıyor”

Parti içi tartışmaların Türkiye siyasetine doğrudan etki ettiğini ifade eden Günaydın, “Cumhuriyet Halk Partisi bu kumpası aşıyor. Burada amaç yalnızca CHP’nin iyiliğini sağlamak değil, halkın iktidarını kurma çabasıdır” sözleriyle kurultayın önemine dikkat çekti.

Güven oylaması ve yeniden adaylıklar

Kurultayda seçim sürecinin işleyişine ilişkin de bilgi veren Günaydın, “Seçime gidilebilmesi için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’na güvensizlik oyu verildi. Ardından aynı isimler tekrar aday oldular” ifadelerini kullandı. Genel Başkanlık oylamasının ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin yapılacağını kaydetti.

YSK kararları ve yargı süreci

YSK’nın aldığı kararların, daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve Ankara İl Seçim Kurulu tarafından verilen ret kararlarını tamamladığını söyleyen Günaydın, bu sürecin olağan bir prosedür olduğunu dile getirdi.

“İmamoğlu araştırmalara göre farkla kazanır”

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına da değinen Günaydın, kamuoyu araştırmalarının İmamoğlu’nun olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan karşısında “açık farkla kazanacağını” ortaya koyduğunu belirtti.

Davanın Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim değişikliğiyle yönlendirildiğini öne süren Günaydın, “Hakim bana baskı yaptılar dedi. Dosya 2 yıl 9 ay bekletildi ve ardından 2 yıl 19 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı çıktı” ifadelerini kullandı.

“Dünya siyaseti açısından skandal”

Kararı yalnızca Türkiye değil, dünya siyaseti açısından da bir skandal olarak nitelendiren Günaydın, Süleyman Soylu üzerinden açılan davanın, Türkiye’nin en önemli siyasetçilerinden birine siyasi yasak getirdiğini söyledi. Bu durumun siyasetin raydan çıktığının göstergesi olduğunu belirten Günaydın, “Her şeyi teker teker rayına sokacağız” dedi.

24 Ekim’e işaret

Günaydın, davanın 24 Ekim’de görülecek duruşmasında “konusuz kaldığına” dair karar verilmesi gerektiğini, başka bir hukuki yolun bulunmadığını sözlerine ekledi.