İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun saldırılarda ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son verileri açıklayarak, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 83 kişinin cenazesinin ve 223 yaralının getirildiğini bildirdi.

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart 2025’ten bu yana tek taraflı ateşkesi bozmasının ardından 12 bin 59 kişinin yaşamını yitirdiğini, 51 bin 278 kişinin ise yaralandığını duyurdu. 7 Ekim 2023’ten itibaren toplam ölü sayısı 64 bin 605’e, yaralı sayısı ise 163 bin 319’a ulaştı.

Yardım dağıtım noktalarında saldırılar sürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarının da devam ettiğini belirtti. Son 24 saatte bu bölgelerde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yardım noktalarında beklerken yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 444’e, yaralananların sayısının ise 17 bin 831’e yükseldiği kaydedildi.

Kuşatma ve yetersiz beslenme insanları öldürüyor

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in süregelen kuşatmasının Gazze’de insani kriz boyutuna ulaştığı vurgulandı. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 399’a yükseldi.

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze’de kıtlık ilan etmesinden bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden ölen kişi sayısı 121’e ulaştı; ölenler arasında 25 çocuk bulunuyor.