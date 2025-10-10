Hamas’ın ardından İsrail hükümeti de Mısır’da varılan ateşkes anlaşmasına onay verdi. Kabinede yapılan uzun görüşmelerin ardından kabul edilen anlaşma, esir takası ve insani yardımların geçişine ilişkin maddeler içeriyor.

İsrail kabinesi ateşkesi kabul etti

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başkanlığında yapılan ve saatler süren kabine toplantısının ardından, Hamas’la varılan Gazze’de ateşkes anlaşması resmen onaylandı.

Karar, Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde Hamas ve İsrail taraflarının önceki gün üzerinde uzlaştığı ateşkes planının her iki tarafça da kabul edildiği anlamına geliyor.

Anlaşmada esir takası ve insani yardım vurgusu

Onaylanan anlaşma, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, esir takasının yapılması ve bölgeye insani yardım koridorlarının açılmasını kapsıyor. Hamas, ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklarken; İsrail hükümeti, kararın ardından sürecin uygulama aşamasına geçileceğini bildirdi.

Sürecin ayrıntıları Mısır’da belirlenmişti

Ateşkes planının ayrıntıları, Kahire’de Mısır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda şekillendi. Tarafların mutabakatı, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasına zemin hazırlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.