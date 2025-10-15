İzmir Konak Meydanı, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 14-16 Ekim 2025 tarihleri arasında üç gün sürecek bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapıyor. “Gazze’nin Acısını, Direncini ve Umudunu Hissetmeye Davetlisiniz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Katılımcılar, Gazze’den canlı bağlantılar aracılığıyla bölge halkının yaşadığı zorlukları birinci elden gözlemleme fırsatı buluyor.

“Küçük Kefenler” sergisiyle soykırıma dikkat

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan “Küçük Kefenler Sergisi”, Gazze’deki katliam ve soykırıma farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Sergi sorumlusu Aynur Önen, çalışmanın amacını şöyle açıkladı:

“İki yıldır süren katliam ve soykırımı insanlara göstermek istedik. ‘Küçük Kefenler’ sergimizle vatandaşlarımızın bu dramın farkına varmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Etkinlik, Türkiye genelinde diğer temsilciliklerimizde de eş zamanlı olarak devam ediyor.”

Canlı bağlantılar ve VR deneyimiyle etkileşim

Etkinlik kapsamında her gün saat 16.00’da Gazze’nin kuzey ve güney bölgelerindeki ekiplerle canlı bağlantılar gerçekleştiriliyor.

Görevli Mücahit Karayılan, sanal gerçeklik (VR) deneyiminin ziyaretçilere yıkılan mekanları ve bölge halkının yaşadıklarını görme imkanı sunduğunu belirtti. Katılımcılar, VR gözlükleri aracılığıyla Gazze’deki yaşam koşullarını yakından hissedebiliyor.

Etkinlikte yemek çadırı ve sinevizyon gösterimi de var

Ziyaretçiler ayrıca Gazze mutfağından lezzetler tadabileceği bir yemek çadırı ile bölgedeki gelişmeleri yansıtan sinevizyon gösterilerini de takip edebiliyor. Etkinlik, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmeyi ve katılımcılarda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.