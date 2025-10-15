Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 18 yaşın altındaki futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme yapılabiliyor. Arif’in 18 yaşına girmesiyle birlikte Altay yönetimi, oyuncuyu uzun süreli bir kontratla profesyonel takıma kazandırdı.

Hikmet’in yokluğunda fırsatı iyi değerlendirdi

Altay’da savunmanın tecrübeli ismi Hikmet’in sakatlanmasıyla forma şansı bulan Arif Yanarlı, son iki lig maçında teknik ekibin güvenini boşa çıkarmadı. Bornova 1877 deplasmanında ve Söke 1970 karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti.

Tire deplasmanında da sahada olacak

Teknik ekibin Arif’in performansından memnun olduğu öğrenildi. Genç savunmacının, bu haftaki Tire 2021 FK deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Eksikler sürüyor

Altay’da sakatlığı devam eden Hikmet ve tam olarak hazır olmayan kaleci Ozan, Tire deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik heyet, genç oyunculara şans vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kulüp kaynakları, Arif’in uzun vadeli sözleşmesini “altyapıdan yetişen oyunculara güvenin göstergesi” olarak değerlendiriyor. Siyah-beyazlı camia, genç futbolcunun Altay’ın savunmasında geleceğin önemli isimlerinden biri olacağına inanıyor.