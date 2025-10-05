Son Mühür- Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail güçlerinin müdahalesine uğradı. Müdahale sonrası gemilerdeki 36’sı Türk vatandaşı toplam 137 aktivist, Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a döndü.

THY uçağı Ramon’dan kalktı, İstanbul’a indi

İsrail’in Eilat kenti yakınlarındaki Ramon Havalimanı’ndan saat 14.00’te hareket eden Türk Hava Yolları uçağı, 15.40’ta İstanbul Havalimanı’na indi. Aktivistler, Türkiye’ye dönüşlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edilerek sağlık kontrollerinden geçirildi.

“Devletimize teşekkür ediyorum”

Filo içinde yer alan ünlü sunucu Bekir Develi, İstanbul’a dönüşünün ardından yaşadıklarını CNN Türk canlı yayınında paylaştı. Develi, devlet yetkililerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle devletimize teşekkür ediyorum. Çünkü orada bizi çok olmaz bir yerden aldı, buraya getirdi. İkincisi biz ablukayı kırdık. Öbür taraftan nasıl görünüyorsa görünsün, bir ters propaganda yürütmeye çalışsalar da biz orada dimdik durduk.”

“Gazze sahilindeki çocuklara ulaşacaktık”

Müdahale öncesi denizde ilerledikleri noktayı anlatan Develi, filonun neredeyse Gazze kıyısına ulaştığını söyledi:

“36.8 mile kadar açıldık. Önümüzdeki teknenin ışıkları artık Gazze’den görünüyordu. Eğer yüz teknemiz daha olsaydı bugün Gazze sahilindeki çocuklarla kucaklaşıyor olacaktık. İnşallah ikinci bir filoyla bu abluka mutlaka kırılacak.”

“Ters kelepçeyle saatlerce güneşin altında beklettiler”

Develi, İsrail askerlerinin uyguladığı muameleyi de anlatarak yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

“Kollarımızı ters kelepçe yapıp bağladılar. O şekilde güneşin altında 4,5 saat beklettiler. Yaşlı, genç demeden hepsine aynı şeyi yaptılar. Bizi 24 saat hapiste tuttular, ne bir bardak su verdiler ne de bir lokma ekmek. Üstelik kötü muamelede bulundular.”

“İzzetimizi korumak için sadece gülümsedik”

Develi, tüm baskılara rağmen sabırla davrandıklarını ve Müslümanların onurunu korumaya çalıştıklarını vurguladı:

“Her defasında Müslümanların izzetini ayaklar altına düşürmemek için onlara sadece gülümsedik. Yenilmez olmadıklarını gördüler. Biz onları ciddiye almadığımızı gösterdik.”

Yeni filo hazırlığı mesajı

Develi, açıklamasının sonunda “İkinci bir filoyla mutlaka yola çıkacağız” diyerek ablukanın kırılması için mücadelenin süreceğini ifade etti.