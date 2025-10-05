Son Mühür- İstanbul için beklenen depremlerin 7'den küçük olacağına dikkat çeken deprem bilimciler arasında yer alan Prof. Dr. Osman Bektaş,

''İstanbul için 7'den küçük deprem öngörsek de hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapılmalıdır.'' uyarısında bulundu.

''Ortak jeolojik ve sismik özelliklere sahip Marmara Havzasının üç Çukuru (Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık) 1935,1963, 2025 yıllarında M6,2-6,4 karekteristik depremler üretmişlerdir.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Bektaş, bu depremlerin ''Neden karakteristik?'' sorusuna da açıklık getirdi.



Orta karakteristik depremler...



''Yüksek ısı akısı, ince kabuk, akışkan döngüsünün neden olduğu zayıf faylar, 10-20 km derinlikte sürünen (creep) faylar her üç çukurun üretebileceği ortak karakteristik depremleri gösterir.'' diyen Prof. Osman Bektaş,

''Daha önce öngördüğümüz Marmara da batıdan doğuya stres transferi ve

deprem göçü (1912-1963-1999) 2025 M6,2 Silivri depremiyle ispatlanmıştır.

Batıdan doğuya deprem göçünde gecikmiş, kırılmayan ara bariyerler (orta Marmara ve Çınarcik Çukuru fayları) tıpkı Silivri depremi gibi creep nedeniyle yeterince gerilme biriktirememiş fay segmentleridir.'' değerlendirmesinde bulundu.