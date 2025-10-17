İzmir çoğu zaman denizi ve yaz tatilleriyle anılır, ama sonbahar geldiğinde şehir bambaşka bir güzelliğe bürünür. Sıcaklıkların hafiflediği, ağaçların renk değiştirdiği bu dönemde İzmir’in köyleri, hem tarihi hem doğasıyla ziyaretçilerini kendine çeker. İşte sonbaharda keşfetmeye değer İzmir köyleri.

Tarihle Doğa İç İçe: Birgi Köyü

Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, Ege’nin en köklü yerleşimlerinden biri. Kökleri MÖ 3000’li yıllara kadar uzanan bu köy, birçok uygarlığın izini taşır. Osmanlı ve Beylikler döneminden kalan yapılarıyla Birgi, 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Taş evleri, kırmızı kiremitli çatıları, asırlık çınarları ve sessiz sokaklarıyla adeta bir açık hava müzesi. Çakırağa Konağı, Sandıkoğlu Konağı, 1312 yılında inşa edilen Ulu Cami ve Derviş Ağa Medresesi köyün en dikkat çeken yapıları arasında. Ulu Cami’nin ceviz ağacından yapılmış kündekârî minberi ve çivi kullanılmadan inşa edilen çinili minaresi, Anadolu ahşap işçiliğinin en zarif örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Birgi’ye sabah saatlerinde varırsanız yöresel ürünlerle hazırlanmış bir köy kahvaltısı sizi bekler. Ödemiş patatesinden yapılan yemekleri, töngül pidesini ve ceviz reçelini mutlaka deneyin. Köyden ayrılmadan önce organik ürün pazarına uğrayıp ev yapımı zeytinyağı, tarhana ve reçel alabilirsiniz. Birgi, İzmir merkeze 120 kilometre mesafede bulunuyor.

Göl Manzarasıyla Renk Cümbüşü: Gölcük

Birgi’den yalnızca 18 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası, İzmir’in en özel doğa duraklarından biri. Bozdağ eteklerindeki bu yayla, sonbaharda büründüğü turuncu, yeşil ve kahverengi tonlarıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi.

Göl çevresindeki yürüyüş yolları ve orman içindeki parkurlar doğaseverler için ideal. Havanın serinlediği sabah saatlerinde göl kenarında sis bulutlarıyla oluşan manzara, bölgeye mistik bir hava katıyor.

Burada konaklamak isterseniz göl kıyısındaki eski İnönü Konağı, 1934’te İsmet İnönü’nün konakladığı tarihi bina, bugün otel olarak hizmet veriyor. İzmir merkeze yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Gölcük, günübirlik geziler için de oldukça uygun bir rota.

Renkli Boncukların Köyü: Nazarköy

Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy, el emeği cam boncuklarıyla ünlü. Köyün adını aldığı bu el sanatının kökeni Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Boncuk atölyelerinde üretilen nazarlıklar, kolyeler ve cam süs eşyaları, köyün her köşesinde sergileniyor.

Nazarköy aynı zamanda her yıl düzenlenen Boncuk Festivali ile binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Köy meydanında boncuk çarşısını gezebilir, ustaların camı ateşte nasıl şekillendirdiğini izleyebilirsiniz.

Nazarköy yalnızca el sanatlarıyla değil, doğasıyla da dikkat çekiyor. Çevresini saran ormanlar, dereler ve yürüyüş patikalarıyla şehirden kısa bir kaçamak için ideal. Kahvaltı yapılabilecek küçük aile işletmeleri de doğayla iç içe bir mola sunuyor. Köy, İzmir merkeze 25 kilometre, Kemalpaşa’ya ise yalnızca 5 kilometre uzaklıkta.

Mavinin ve Zeytinin Buluştuğu Köy: Bademli

Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü, İzmir’in kuzey sahillerinde yer alan saklı bir cennet. Sonbaharda bile denizinin berraklığını koruyan bu küçük köy, “İzmir’in Maldivleri” olarak anılıyor.

Zeytin ağaçlarıyla çevrili dar yollar, masmavi koylar ve sakin bir deniz… Yaz kalabalığının çekilmesiyle Bademli, sessizliğin hâkim olduğu bir sahil kasabasına dönüşüyor. Köyde yürüyüş yaparken koruk suyu içebilir, yerli üreticilerden zeytin ve zeytinyağı satın alabilirsiniz.

Bademli’ye İzmir’den yaklaşık 1,5 saatte ulaşılabiliyor. Denizi hâlâ sıcak olduğu için sonbaharda bile yüzmek mümkün. Özellikle sabah erken saatlerde deniz kenarında oturup gün doğumunu izlemek, Bademli’de yapılacak en keyifli aktivitelerden biri.

Şirince’de Sonbahar Masalı

Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü, Ege’nin en tanınmış köylerinden biri. Fakat yaz kalabalığından uzak, sonbaharda Şirince’yi gezmek bambaşka bir deneyim. Beyaz badanalı Rum evleri, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve çevresini saran zeytinlikler köyün eşsiz dokusunu oluşturuyor.

Şirince, yalnızca mimarisiyle değil, kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Aziz John Baptist Kilisesi, Nesin Matematik Köyü, Tiyatro Medresesi ve Hodri Meydan Kulesi görülmeye değer duraklardır.

Köy meydanında yerel halkın sattığı ev yapımı şaraplar, reçeller ve sabunlar bölgeye özgü lezzetleri sunar. Sonbaharın serin havasında üzüm bağları ve meyve bahçeleri arasında yürümek, Şirince’nin ruhunu en iyi hissettiren deneyimlerden biridir. İzmir şehir merkezine 87 kilometre uzaklıktaki Şirince, hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir rota.

Birgi’nin tarih kokan sokakları, Gölcük’ün yansıyan renkleri, Nazarköy’ün cam boncukları, Bademli’nin deniz mavisi ve Şirince’nin taş evleri... Her biri İzmir’in farklı bir yüzünü yansıtıyor.

Yazın kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir kaçış arıyorsanız bu beş köy, Ege sonbaharının en sakin ve en güzel durakları arasında.