Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme’de 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet’in bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele etmiş kahraman gaziler ve aziz şehitlerin aileleri için düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören ve kokteyl programı gerçekleştirildi. İlçe genelinde gaziler ve şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek onurlandırıldı.

Zeytin ağacı armağan edildi

Bu özel günde Çeşme Belediyesi tarafından gazilere ve şehit ailelerine zeytin ağacı hediye edildi. Barışın, umudun ve kalıcılığın simgesi olan bu anlamlı armağanla kahramanların fedakârlığının gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. Zeytin ağaçlarına iliştirilen notta şu ifadeler yer aldı:

“Bugün bu topraklarda özgür ve huzurlu yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimizin kutsal emanetine ve gazilerimizin onurlu mücadelesine borçluyuz. Fedakârlığınız hepimiz için unutulmaz bir değer, gelecek nesiller için yol gösterici bir mirastır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlere armağan ettiğimiz zeytin ağacı, barışın, umudun ve kalıcılığın sembolüdür. Sonsuz minnet ve saygılarımla.”

“Daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek görevimiz”

Başkan Lâl Denizli, yaptığı açıklamada, “Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bu ülkenin en kıymetli emanetleridir. Onların fedakârlıklarını yalnızca anmakla kalmayıp, daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek en temel sorumluluğumuzdur. Çeşme’de barışın ve umudun sembolü olan zeytin ağaçlarıyla bu anlamı kalıcı kılmak istedik” dedi.

Çeşme Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gaziler Günü’nü minnet ve saygı duygularını somutlaştıran etkinliklerle kutladı.