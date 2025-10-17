Son Mühür/ Osman Günden - Gaziemir Belediyesi’nin kuraklık ve su krizine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “İklim Krizinde Su” temalı resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri, Belediye Başkanı Ünal Işık tarafından verildi. Yarışmaya katılan 47 eser, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleceğin ressamlarından iklim duyarlılığı

Gaziemir Belediyesi, iklim krizi ve su kıtlığı konularında farkındalık oluşturmak için 8-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenledi. “İklim Krizinde Su” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada çocuklar, suyun yaşam için taşıdığı önemi ve kuraklığın etkilerini resimleriyle anlattı.

Yarışmaya katılan eserler; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Dizman Kayar, Resim Eğitmeni Çiçek Şahinkaya ve çevre mühendislerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Melis Küçük birinci, Kumsal Göksu ikinci, Lina Güngör ise üçüncü oldu.

47 eser sergilendi

Yarışmaya katılan çocukların 47 eseri, Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası’nın zemin katında düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu. Açılış törenine Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Başkan Ünal Işık, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti; sergide yer alan resimleri tek tek inceleyerek minik sanatçılardan çizimleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Işık: “Su, korumamız gereken en değerli yaşam kaynağıdır”

Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, suyun yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğuna dikkat çekti “Doğal kaynaklarımızın en önemlisi sudur. Susuz bir yaşam mümkün değildir. Çocuklarımızın resimlerini görünce çok etkilendim. Eğer dünyayı yönetenler, suya çocukların gözüyle bakabilse, bu krizi aşmak daha kolay olurdu. İklim değişikliğiyle birlikte yaşanan su krizi, suyun değerini bir kez daha ortaya koydu. Artık vakit kaybetmeden suyu korumak için adımlar atmalıyız.”

Başkan Işık, çocuklara çevre bilinci kazandıran öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek, “Bu bilinçle büyüyen çocuklarımızın gelecekte suyun verimli kullanılması için büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.