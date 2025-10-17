Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi, yerel kalkınmayı güçlendirmek, üreticileri desteklemek ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla Üretici Pazarı’nı hayata geçirdi. Pazar, 19 Ekim Pazar gününden itibaren her hafta Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde ziyaretçilere açık olacak.

Doğal ürünlerle dolu yeni bir buluşma noktası

Kurulduğu günden bu yana tarım temelli projelere ve sosyal çalışmalara ev sahipliği yapan Efes Tarlası Yaşam Köyü, kentin en önemli alternatif yaşam ve eğitim alanlarından biri haline geldi.

Yeni açılan Üretici Pazarı, köyün bu özelliğini güçlendiren yeni bir adım oldu. Her pazar günü açık olacak pazarda, kadın üreticilerin el emeği ürünleri, kooperatif ürünleri, doğal gıdalar, yerel tohumlardan üretilen fidan ve fideleryer alacak.

Ziyaretçiler; taze sebze ve meyveden ev yapımı reçellere, zeytinyağından el işi ürünlerine kadar birçok ürünü doğrudan üreticilerden satın alabilecek. Ayrıca, her hafta farklı temalarda atölyeler ve eğitim programları da düzenlenecek.

İlk söyleşi: Temiz gıdalarla beslenme

Üretici Pazarı’nın açılış günü olan 19 Ekim Pazar saat 13.00’te, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, “Temiz Gıdalarla Fonksiyonel Beslenme” başlıklı söyleşide vatandaşlarla buluşacak. Harzadın, beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve doğal gıdaların koruyucu rolünü anlatacak.

Başkan Sengel: “Üreticiyle tüketici doğrudan buluşacak”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Üretici Pazarı’nın üretici ile tüketici arasında doğrudan bir köprü oluşturduğunu belirtti: “Amacımız, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüketicinin de güvenle alışveriş yaptığı bir alan yaratmaktır. Efes Selçuk’ta yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak ve kente gelen herkesin burada yerel üretimin gücünü görmesini sağlamak istedik. Kadınların el emeğiyle, yerel üreticilerin alın teriyle ortaya çıkan tüm ürünler, Üretici Pazarımızda yer alacak.”