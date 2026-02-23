TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay’da, Tire 2021 FK ile iç sahada oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından sakatlık haberi moralleri bozdu.

Siyah-beyazlı ekibin genç kalecisi Semih’in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Söke deplasmanında sakatlandı

Tire 2021 FK maçında kadroda yer almayan genç file bekçisinin, bir önceki hafta deplasmanda oynanan Söke 1970 karşılaşmasında dizinden sakatlandığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde Semih’in dizinin iç ve dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre genç kalecinin yaklaşık 5 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Karşıyaka derbisinde kaleyi Ulaş koruyacak

Semih’in yokluğunda Altay’ın kritik Karşıyaka derbisinde kaleyi yine Ulaş koruyacak. Ara transfer döneminde deneyimli kaleci Ozan ile yollarını ayıran İzmir temsilcisinde, yedek kaleci olarak Süleyman Emre İtir görev bekleyecek.

Cezalılar dönüyor, sakatlıklar sürüyor

Siyah-beyazlı ekipte Ünal ve Ege’nin cezalarının sona ermesi teknik heyeti sevindirirken, sakatlığı devam eden Mehmet Nur’un forma giymesi beklenmiyor. Tedavileri süren Emre ve Arif’in durumlarının ise maç saatine kadar netlik kazanacağı öğrenildi.