Son Mühür/ Osman Günden - İlçe genelinde belirlenen alanlarda organize edilecek iftar programlarında vatandaşlara ikramlar sunulacak. Ramazan ayı boyunca kurulacak sofralarda mahalle sakinleri bir araya gelecek. İftar sonrası etkinliklerde Hacivat-Karagöz, orta oyunu, semazen gösterisi, tasavvuf müziği dinletisi ve geleneksel sahne performansları yer alacak. Programlarla Ramazan kültürünün yaşatılması hedefleniyor.

Camilerde bakım tamamlandı

Ramazan öncesinde ilçedeki camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, Kadir Gecesi’nde de ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara yönelik ikram programı düzenleyecek.

“Ramazan’ın bereketini birlikte yaşayacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma açısından önemli bir dönem olduğunu belirtti. Önal, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin yoğun şekilde yaşandığı bir aydır. Bayraklı’da bu manevi atmosferi yalnızca iftar sofralarında değil, Ramazan’ın geleneksel kültürüyle birlikte yaşatmak istiyoruz. Mahalle mahalle kuracağımız iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelirken; Ramazan’ın kültürel mirasını çocuklarımız ve ailelerimizle buluşturacağız. Amacımız aynı sofrada buluşmanın huzurunu paylaşmak ve birlik ruhunu ilçenin her mahallesinde hissettirmektir” ifadelerini kullandı. Önal, tüm vatandaşları iftar programlarına davet etti.