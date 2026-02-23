TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Nazillispor’u 10-0 mağlup ederek Türk futbolunda ender görülen skor farklarından birine imza attı.

Altay derbisi öncesi moral depolayan yeşil-kırmızılı ekip, yarım asır sonra kulüp tarihine geçen bir sonuç elde etti.

Yarım asır sonra gelen tarihi fark

Genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden ve ligin son sırasında yer alan Nazillispor karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Karşıyaka, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini tekrarladı.

Kaf-Kaf, daha önce 19 Eylül 1979’da Türkiye Kupası’nda Kuşadasıspor’u 10-0 yenmişti. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, 47 yıl sonra aynı farklı skoru yeniden yakalamış oldu.

Gol yağmuru durmadı

Karşıyaka’da ender rastlanan bir performans sergilendi. Ömer Faruk Sezgin ve Yasin Uzunoğlu attıkları 3’er golle hat-trick yaparak galibiyetin mimarları oldu.

Yasin Uzunoğlu, ikinci yarıda oyuna girmesine rağmen 45 dakikada hat-trick yaptı.

Son 7 dakikada 4 gol bulan Karşıyaka, skoru çift hanelere taşıdı.

Yasin, ligdeki gol sayısını 12’ye çıkararak takımın en golcü ismi olmayı sürdürdü.

Hücum gücü yükselişte

Bu karşılaşmaya kadar 21 maçta 31 gol atan Karşıyaka, Nazillispor karşısında attığı 10 golle toplam gol sayısını 41’e yükseltti.

İkinci yarıda ilk kez galibiyet serisi yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, 47 puanla Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Gözler Altay derbisine çevrildi

Karşıyaka, pazar günü İzmir derbisinde Altay’ı konuk edecek. Sezonun ilk yarısında son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kaf-Kaf, rövanşta galip gelerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.