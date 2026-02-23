Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettikleri değerlendirilen şüpheliler hedef alındı.

İzmir dahil 5 ilde eş zamanlı baskın

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli ve Kütahya’da belirlenen adreslere operasyon yapıldı. İzmir’deki adreslerde yapılan aramaların da soruşturma açısından önemli deliller sağladığı öğrenildi.

7 şüpheliden 4’ü yakalandı

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan 7 şüpheliden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir bağlantılı dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller arasında:

2 dizüstü bilgisayar, 29 cep telefonu, 77 tek kullanımlık SIM kart bulundu.

39 kişi hakkında adli işlem

Soruşturma kapsamında banka ve ödeme hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

199 kişiye 14 milyon lirayı aşan ceza

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.