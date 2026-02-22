Son Mühür - İnfluenza D virüsü ilk kez 2011 yılında tespit edildi ve bugüne kadar ağırlıklı olarak sığır ve domuzlarda görüldü. Bu nedenle uzun süre insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığı düşünülüyordu. Ancak yeni araştırma, virüsün uzun süredir insanlara fark edilmeden bulaşıyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Daha önce farklı araştırma ekipleri tarafından yapılan çevresel örneklemelerde, hastane acil servislerinin havasında ve yoğun kullanılan bir havalimanındaki aerosol örneklerinde virüse ait genetik izler tespit edildi. Ayrıca çiftlik çalışanlarından alınan burun sürüntülerinde de viral materyale rastlandı.

Araştırmacılar, en dikkat çekici noktanın enfeksiyonların klasik gripte görülen yüksek ateş, kas ağrısı veya belirgin solunum belirtileriyle ortaya çıkmaması olduğunu vurguluyor. Bu durumun, kişilerin hasta olduklarını fark etmeden virüsü taşıyıp yayabilme ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.

Bulaşmayı kolaylaştırıyor