Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çevre kirliliğine çözüm üretirken sokak hayvanlarını da gözeten projeyi geliştiren Buca Sınav Koleji öğrencileriyle okul kampüsünde bir araya geldi. Buluşmaya öğrenciler Defne Dağ, Elizya Karacaer, İbrahim Yaman Özhan, Emre Dağ, Maya Gezer, Nehir Çorapçı ve Defne Nezir’in yanı sıra okul yöneticileri ve proje sorumlu öğretmeni katıldı.

İlk uygulama parklarda

Başkan Duman, sistemin ilk etapta belediyeye ait parklarda uygulanacağını belirterek projenin yaygınlaştırılması için destek vereceklerini açıkladı.

Duman, “Bu projenin yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Çevreci ve yaşama duyarlı nesiller yetiştiren ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Projede emeği geçen çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Beş şişe at, mama ver

Proje, yaratıcılık ve problem çözme temelli Destination Imagination yarışması kapsamında geliştirildi. Tasarlanan makineye beş adet pet şişe atıldığında sistem otomatik olarak mama veriyor. Böylece geri dönüşüm teşvik edilirken sokak hayvanlarının beslenmesine doğrudan katkı sağlanıyor. Buca Belediyesi’nin uygulamaya alacağı sistem, çevre duyarlılığı ile toplumsal sorumluluğu aynı projede buluşturuyor.