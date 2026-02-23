Yangın, saat 12.00 sıralarında Buca 6. Sanayi Sitesi 677/30 Sokak’ta bulunan bir yedek parça dükkanında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki yanıcı malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve destek ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü

Yangın sırasında yükselen siyah duman bulutları gökyüzünü kapladı. Yoğun dumanın İzmir’in farklı noktalarından görülebildiği bildirildi.

Can kaybı veya yaralanma yok

İlk belirlemelere göre yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor.