Son Mühür / Beste Temel - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karşıyaka Şubesi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen ile CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü eşlik etti. Ziyaretlerde gaziler ve şehit aileleriyle görüşülerek talep ve öneriler dinlendi.

“Milletimize emanettir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Şehitlerimiz toprak altındaki ulu köklerimizdir. Gazilerimiz ise yaşayan anıtlardır. Şehit aileleri ve gazilerimiz Türk milletine emanettir” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de dernek temsilcilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek desteklerinin süreceğini belirtti.

“Daimâ yanınızdayız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere şükran duyduklarını belirtti. Ünsal, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz milletimizin en değerli emanetidir. Yanlarında olmak, ihtiyaçlarını dinlemek ve dayanışmayı büyütmek bizim için vicdani bir görevdir. Daimâ gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Recep Doğru da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.