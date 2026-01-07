Olay, dün akşam İzmir Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında 35 CUV 212 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Ters yönde kaçtı, alkollü çıktı

Kaçan araç bir süre ters yönde ilerledi. Ekiplerin takibi sonucu otomobil durduruldu. Sürücü T.T.’nin yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

Araç trafikten men edildi

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 67 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi. T.T.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. T.T. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.