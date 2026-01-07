Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel’in, Hemşire Deniz Tekin ile birlikte geliştirdiği “Nazogastrik Tüp Sabitleme Gözlüğü”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Faydalı Model Belgesi almaya hak kazandı.

Ameliyat sonrası dönem ile enteral beslenme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanan buluşun, nazogastrik tüpün güvenli ve konforlu biçimde sabitlenmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Rektörlükten tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, buluşları Faydalı Model Belgesi alan Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel ile Deniz Tekin’i tebrik ederek, sağlık alanına yönelik yenilikçi çalışmalarından dolayı başarı dileklerini iletti.

Nazogastrik tüp uygulamalarına yeni yaklaşım

Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel, nazogastrik entübasyonun ameliyat sonrası dönemde enteral beslenme amacıyla yaygın biçimde kullanıldığını belirtti. Nazogastrik tüplerin yalnızca beslenme değil, aynı zamanda ameliyat sonrası bulantı, kusma ve mide distansiyonunun önlenmesinde de önemli rol üstlendiğini vurgulayan Yücel, bu nedenle tüplerin doğru ve güvenli biçimde sabitlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Hastaya konfor, sağlık çalışanına kolaylık”

Geliştirilen gözlüğün mevcut uygulamalara alternatif sunduğunu aktaran Yücel, nazogastrik tüplerin genellikle flasterle burun köprüsüne sabitlendiğini, bunun ise burun dokusunda tahriş, tahribat ve basınç ülseri riskini artırdığını kaydetti.

Yücel, “Geliştirdiğimiz nazogastrik tüp sabitleme gözlüğü, gözlük formunda bir çerçeveye sahiptir. Özel yapısı sayesinde nazogastrik tüplerin uygulama sırasında ve sonrasında güvenli biçimde sabit kalması sağlanmıştır. Kulak arkalarına ve burun köprüsüne oturan çerçeve yapısı ile sabitleme gerçekleştirilmiştir. Silikon malzemeden üretilen burun kaplama bölgesi ile burun dokusu korunmuştur. Bu sayede hem hastanın konforu ve güvenliği artırılmış hem de enteral beslenmenin sürekliliği desteklenmiştir. Uygulama sırasında yaşanan sabitleme sorunları ortadan kaldırılarak sağlık çalışanları için de önemli bir kolaylık sağlanmıştır” dedi.